AIT：恢復F、M、J類赴美簽證申請 社群媒體帳號須設「公開」

赴美簽證示意圖。（圖取自AIT官方社群）

2025/06/20 18:59

〔記者方瑋立／台北報導〕美國在台協會（AIT）宣布，即日起恢復受理F（學生）、M（職業訓練）、J（交換學人）類非移民簽證申請，並為配合秋季學期需求擴大預約名額。AIT並同步公告，自即日起，所有申請F、M或J簽證者，必須將社群媒體帳號隱私設定調整為「公開」，以利美方進行身分與適格性審查，符合「總統公告」下相關國安法規。

AIT公告表示，已恢復受理F、M及J類非移民簽證的申請，並為配合秋季學期入學的學生需求，將增加F、J、M簽證的預約名額。其他需要簽證預約的旅客在暑假期間可能會面臨短期的等候時間增加，因此AIT強烈建議申請人評估自己是否符合透過「免簽證計畫」（Visa Waiver Program）以ESTA方式赴美的資格。 申請ESTA可透過美國海關與邊境保護局（CBP）官方網站進行，AIT提醒，任何第三方協助網站皆非AIT認可、關聯或附屬單位，亦無法代為退費。

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AIT並提醒所有F、M或J類非移民簽證申請人，即日起，須將所有社群媒體帳號的隱私設定調整為「公開」，以利進行必要的審查程序，確認申請人身份並評估其入境美國的適格性。此項措施是配合美國「總統公告：限制外國人士入境以保護美國免受恐怖分子及其他國安與公共安全威脅」之實施，自美東時間2025年6月9日凌晨12時01分起生效。

公告也指出，雖然受總統公告影響的特定國家國民仍可遞交簽證申請並出席預約面談，但可能無法獲得簽證或被允許入境美國。民眾如有疑問應參閱美國國務院官網了解更多詳情。

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