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    首頁　>　政治

    黃建賓籲投下不同意票 阻止惡罷每年騷擾台東

    台東立委黃建賓在街頭豎立看板籲罷免投不同意票。（記者黃明堂攝）

    台東立委黃建賓在街頭豎立看板籲罷免投不同意票。（記者黃明堂攝）

    2025/06/20 18:59

    〔記者黃明堂／台東報導〕針對中選會今宣布罷免案將於7月26日投票，台東縣立委黃建賓表示，執政黨結合側翼網軍推動全國惡意大罷免，「只顧鬥爭、不顧民生」，以煽動仇恨的方式，製造人民之間的對立，嚴重騷擾到台東鄉親平靜的生活，唯有在7月26日一起站出來投下「不同意」票，才能阻止惡意罷免每年都浪費人民納稅錢，阻止惡意罷免每年都來騷擾台東鄉親。

    黃建賓表示，「欺負我可以，但不要欺負台東人！」執政黨長年漠視東部建設，0403強震過了一年多，東部鐵路設施安全改善計畫還卡在中央；台東人苦盼的花東快速道路，被交通部以經濟效益低退回。如今在東部鐵路災損未復原前，又要調漲票價，造成台東人龐大的經濟負擔，甚至還有風電開發案，恐怕破壞美麗的東海岸。

    黃建賓表示，他始終堅定立場為台東發聲：凍漲台鐵東部票價、盡速興建花東快、提升台鐵安全性及量能、堅決反對風電破壞台東環境。而如今的惡意大罷免，就是透過政治惡鬥阻止台東人發聲，阻止台東人爭取公平權益，唯有在7月26日站出來投下「不同意」票，才不會讓台東人的聲音被蓋住，才能阻止政治動亂繼續在台東發生，「這一票，不是投給個人或政黨，而是要守護台東及下一代的未來！」

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