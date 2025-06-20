7/26罷免投票原因曝 中選會：權衡國考日期、盼社會盡早安定

全台大罷免邁入三階投票，中選會今天宣告傅崐萁等24件國民黨立委，以及停職中的新竹市長高虹安罷免案成案，並決議於7月26日舉行投票。（資料照）

2025/06/20 18:44

〔記者李文馨／台北報導〕全台大罷免邁入三階投票，中選會今天宣告傅崐萁等24件國民黨立委，以及停職中的新竹市長高虹安罷免案成案，決議7月26日投票。中選會說明，7月26日、8月2日都有國家考試，但8月2日受影響的選區規模，與罷免案投票人數反而最多，衡量兩日期，並考量國家社會允應盡早及時安定，因此決定7月26日投票。

中選會今天傍晚公布罷免投票日，民進黨團總召柯建銘早在5月底就在臉書發文說，「非罷不可，就在7/26、8/23！」國民黨立委當時批評，柯建銘是中選會的太上皇，讓中選會變附隨組織，柯建銘則駁斥，這是作為政治人物依法所做的政治判斷，哪來的洩密與內線？

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中選會今天下午召開委員會決議罷免投票日，會後透過新聞稿說明，考量國家社會允應盡早及時安定，依法律明定，公職罷免案本應於正式宣告成案後20日起60天內投票，復衡酌其他因素併為考量，中選會委員會依法決議，訂7月26日為今年首波公職罷免案的投票日。

中選會指出，8月3日週日之所以無法訂為投票日，是因當日雖無國考，但8月23日卻已有編號第21案全國性公投辦理在即，全國各地多數戶政事務所依法令所定，仍須於8月1日至8月3日進行8月23日投票權人名冊編造事宜，並於當日再做最後確認。

中選會說，徵詢各地意見後，確有地方戶政人員屬當地選務主力的狀況，例如有些地方投開票所核對投票權人名冊的發票管理員或是主任管理員等，是由不少戶政人員擔綱。因此，若將投票日定於8月3日或8月2日投票，都會造成選務無法有效運轉情事，因此並不適合辦理投票。

中選會也說，法律已明定公職罷免案應於正式宣告成案後20日起60天內舉行投票，7月26日、8月2日皆有國家考試，考生人數也相當。而7月26日考區分散，選區規模與罷免案投票人數所受影響反而較小；8月2日考區卻是高度集中於台北考區，因司法特考等考試的台北考區就是北北基桃竹等各市縣考生為主，且台中考區也都有罷免案，受影響的選區規模與罷免案投票人數反而最多。

中選會說，兩者之間自須衡量輕重，並就適法性、可行性與國家社會安定之提早安定等等各項因素予以綜合考量，從而決定7月26日為投票日。

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