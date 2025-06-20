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    政院核定自治條例桃市府竟不公告 舒翠玲要求啟動圖利調查

    桃園市議會2019年通過的「營建剩餘土石方管理自治條例」，市府並未公告，市議員舒翠玲要求調查是否有瀆職、圖利。（記者謝武雄攝）

    桃園市議會2019年通過的「營建剩餘土石方管理自治條例」，市府並未公告，市議員舒翠玲要求調查是否有瀆職、圖利。（記者謝武雄攝）

    2025/06/20 18:47

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議會臨時會今針對「營建剩餘土石方管理自治條例」修正草案進行2、3讀；市議員舒翠玲卻發現，該條例早已由行政院核定，市府並未公告，此次修正是2016年的原始本版本，已涉及瀆職、圖利，希望先釐清為何未公告，提議將該草案退回，最後議長、主席邱奕勝裁示9月臨時會再討論本案，大會無異議通過。

    法務局長賴彌鼎說明，依地制法，行政院核定的自治條例，地方政府應於30天內發布，若未發布可由議會或上級機關代為發布；至於本案雖經行政院核定，但行政院討論過程認為罰款不符合比例原則，另有違反個資法之嫌，要求市府檢討，故市府檢討後並未公告，至於2019年修法版本未公布，並未完備生效程序，市府修正原本條例並無違法疑慮。

    舒翠玲指出，桃園市議會2019年12月20日3讀通過「營建剩餘土石方管理自治條例」修正草案，行政院也於2020年1月18日核定，但市府未依法公布已違反憲法三權分立機制，且修正條文強化對違法業者的規範與罰則，沒有公告實施可能涉及瀆職、圖利，市府政風處應啟動調查，並將案子送到監察院。

    都發局長江南志表示，中央函文明確指出條文有適法性疑慮，為避免法規上路後產生爭議，經商議後決定不予發布，將主動與議會重新檢討2019年議會通過版本，共商最完善的修正方向。

    議員許家睿表示，原則上行政院核定自治條例，市府就應該公布，建議議會可以就是否議會直接公布進行表決，此外，本案牽涉到跨屆問題，也可以一併討論。

    桃園市議會2019年通過的「營建剩餘土石方管理自治條例」，市府並未公告，市議員舒翠玲要求調查是否有瀆職、圖利。（記者謝武雄攝）

    桃園市議會2019年通過的「營建剩餘土石方管理自治條例」，市府並未公告，市議員舒翠玲要求調查是否有瀆職、圖利。（記者謝武雄攝）

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