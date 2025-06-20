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    首頁　>　政治

    徐巧芯喊辯論地點6選1 剷除黑芯：怯戰心虛還是又想設局？

    2025/06/20 18:21

    〔記者董冠怡／台北報導〕罷團「剷除黑芯」領銜人曹興誠、藍委徐巧芯今天為辯論地點爭執不休，徐巧芯提出6處地點，曹興誠質疑想引他步入政治評論員吳靜怡遭圍攻的陷阱，罷團認為，「這是怯戰心虛？還是又想設局？」徐巧芯回應，「曹興誠要我跟他辯論，規則還一大堆，什麼都要他訂，甚至出言不遜，這才是設局、怯戰、心虛！」

    剷除黑芯說，辯論理應在公正、公平、公開原則下，相互論述與詰問展開辯證，曹興誠提出保障雙方的方案邀請辯論，然而徐巧芯卻只敢在她指定的私人媒體、有其支持者包圍的反罷免座談會進行，回應態度傲慢無禮，質疑是「假辯論、真設局？」

    6處地點包括不演了新聞台、大新聞大爆卦、歷史哥、國民黨青年團、中廣，以及6月22日她與中廣前董事長趙少康同台現場。至於保障雙方的方案，則是在無政黨色彩的中立場合、雙方皆無支持者在場、雙方均有獨立發言的時間，以及開放媒體直播但不可干預等。

    剷除黑芯指出，徐巧芯若在立委職責上拿得出實績，而且能夠證明，自己是個捍衛主權、福國利民的國會議員，就應勇於接受公正挑戰，向社會大眾論述，為何值得續任中華民國的立委，而非只敢在網路上失態叫囂、在能控制的場子仗勢欺人。

    「這是怯戰心虛還是又想設局？」剷除黑芯批評，「如此不敢面對選民公正檢視、充滿流氓行徑的立委，憑什麼代表人民在國會發聲！」高喊「罷免是愛，流氓失職政客要淘汰！暑假出門投票，同意罷免救台灣！」

    對於罷團發文，徐巧芯說，罷團幫曹興誠遮遮掩掩很正常，「曹興誠要我跟他辯論，規則還一大堆，什麼都要他訂，甚至出言不遜，這才是設局、怯戰、心虛！」如果是中選會舉辦的辯論，她一定會參加，因為最公平，曹又要主導場子，又說要讓她先講，彷彿施予恩惠般，莫名其妙。

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