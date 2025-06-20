罷免傅崐萁等24藍委、高虹安成案 中選會18:00公告投票日期

中選會今天下午召開委員會審定首波罷免案，大罷免正式邁入三階投票。（本報合成資料照）

2025/06/20 17:53

首次上稿 17:27

更新時間 17:53

〔記者李文馨／台北報導〕全台大罷免正式邁入三階投票，據悉，中選會今天下午召開委員會審定首波罷免案，於會中宣布24位國民黨立委，以及1位縣市長罷免案成案，包含國民黨團總召傅崐萁等24人、停職中的新竹市長高虹安。值得一提的是，北市5藍委、桃園6選區達成罷免全壘打。至於確切投票日，中選會預計今晚6時對外發稿說明。

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中選會人員下午4時許分別將罷免答辯書送至各個被罷免人的國會辦公室，根據「公職選罷法」規定，在罷免案宣告成立後，被罷免人有十天的時間準備並提交答辯書，換言之，各個藍委必須在6月30日前提交。

台北市、桃園全壘打都成案

中選會稍早張貼罷免案成案公告，成案立委包含台北市王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆；新北市洪孟楷、葉元之、張智倫、林德福、廖先翔；桃園市牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華；台中市廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋；雲林縣丁學忠、花蓮縣傅崐萁、台東縣黃建賓、新竹市鄭正鈐、基隆市林沛祥，停職中的新竹市長高虹安也成案。

根據「公職選罷法」，有效同意票數須多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數4分之1以上，即通過罷免案。若投票結果遭否決，該位被罷免人的剩餘任期內，均不得再對其提議罷免。

另外，目前尚在補件或查對程序的包含，新北十一選區羅明才案不足564人；中二選區顏寬恒案不足2267人；中三選區楊瓊瓔案不足3464人；中八選區江啟臣案不足2456人；竹縣二選區林思銘案不足1938人。南投馬文君、游顥已補件，仍待地方選委會查對。

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