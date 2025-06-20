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    中配除籍驗證逾7600件文書 羅文嘉：台灣與中國的選擇

    移民署要求約1.2萬名在台定居的原陸籍人士補件「喪失原籍證明」，海基會祕書長羅文嘉說，總計目前發出的驗證文書共7622件。（資料照）

    移民署要求約1.2萬名在台定居的原陸籍人士補件「喪失原籍證明」，海基會祕書長羅文嘉說，總計目前發出的驗證文書共7622件。（資料照）

    2025/06/20 17:24

    〔記者鍾麗華／台北報導〕移民署要求約1.2萬名在台定居的原中國籍人士補件「喪失原籍證明」，海基會祕書長羅文嘉今（20）日在例行記者會說，總計目前發出的驗證文書共7622件，不過，他也強調，中配有選擇權，選擇要成為「中華民國」或「中華人民共和國」的公民，但「只能選擇1個，不能同時選擇2個」。

    移民署清查獲准在台定居中配約14萬多人，部分未繳回「喪失原籍證明」，要求約1.2萬人在3個月內補件，否則將撤銷定居證，通知戶政事務所撤銷戶籍登記，期限將於6月30日到期。

    移民署今天說，目前已有逾5000名中國籍配偶完成繳附喪失原籍證明，另有800人申請具結、延後辦理。羅文嘉說，從4月1日到6月17日，海基會經手驗證的中國戶籍公證書資料約有7500件，申請補發的公證書有122件，所以總計達7622件，和去年同期相比大幅增加。

    羅文嘉指出，和移民署資料比對，研判還有一些中配沒有繳交相關證明，海基會會全力協助解決困難。有些個案已來台居住30年，日前確實曾回中國辦理除籍證明，但沒順利取得，只要當事人提供證明資料，「確實回去辦了，但辦不出來」，只要有相關的佐證資料，政府都可予以協助。

    羅文嘉說，如果中配想在「中華民國台灣」長期居留、居住，海基會會協助在台灣既有的居住權利與事實，若從長期居留到取得中華民國公民身分，中間的法律問題，海基會也將協助了解，並嘗試解決問題。

    但他也強調，兩岸法律下，在「中華民國」與「中華人民共和國」之間，「只能選擇1個，不能同時選擇2個」，中配有選擇權，可以選擇要成為哪個國家的國民、公民。

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