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    淡海科學城興闢、輝達進駐北士科 侯友宜：新北路網將重新盤點

    新北市議會今日進行市政總質詢，侯友宜針對議員質詢提出相關回應。（記者黃子暘攝）

    新北市議會今日進行市政總質詢，侯友宜針對議員質詢提出相關回應。（記者黃子暘攝）

    2025/06/20 17:22

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市議員陳偉杰今天在市政總質詢詢關切淡海科學城進度，呼籲因應「輝達」進駐台北市北投士林科技園區，儘早規劃交通配套；市長侯友宜說，淡海科學城攸關台灣發展，新北整體路網會再重新盤點。

    總統賴清德去年競選期間提出「新北一二三」政策，規劃在淡海新市鎮第二期發展區發展淡海科學城。城鄉發展局長黃國峰說，內政部最早規劃淡海二期今年公展，但具掌握，內政部還要再跟地方溝通，經濟部工業局、國家科學及技術委員會希望淡海科學城未來開發土地，可以讓售給他們來使用，帶動整體住宅、產業發展，進度可能沒有這麼順利。

    陳偉杰表示，市府應該提早因應輝達進駐後，上下游產業、通勤人潮可能帶來的交通壓力，建議設置捷運紅樹林、竹圍、關渡站為交通轉運節點，進行總量管控與接駁模擬，並要求市府盤點並提出具體配套措施；此外，淡海科學城是賴清德的政見，卻遲未見中央各單位具體介入，呼籲市府主動加速，整合中央相關單位資源，勿讓淡海新市鎮喪失發展的契機。

    侯友宜說，交通不會只以輝達為中心，市府近期將重新盤點規劃整體路網，如蘆洲地區的蘆社大橋、淡北道路都在推動中。

    此外，截至今年5月，淡水區人口已經來到20萬5706人。陳偉杰表示，市府規劃在人口25萬人以上的行政區建設第二運動中心，淡水未來人口一定超過，盼可考量三芝、石門區交通便利性，未來不管第二運動中心是否規劃在淡海二期，都希望市府及早規劃，也可納入地方一直期盼的圖書館建設。

    侯友宜回應，淡海二期會請城鄉局在整體都市計畫中納入此方向思考，未來產業區落成，會吸引許多人口進駐，一定超過25萬人，及早規劃是好的，新市鎮的公共設施也要跟上人口成長。

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