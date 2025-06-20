政院1500億國土安全韌性計畫 卓榮泰籲立院支持

行政院長卓榮泰下午2點半在海洋委員會主委管碧玲等人陪同，到海巡署第二巡防區視察，聽取海巡官兵簡報特勤隊各項裝備。（記者林嘉東攝）

2025/06/20 17:10

〔記者林嘉東／基隆報導〕行政院長卓榮泰今（20日）下午視察海巡署第二巡防區時強調，行政院通過的強化安全韌性特別條例中，有關一千五百億屬於國土安全韌性的計畫，屬整體性、跨過年性與橫向性聯繫的規劃，只要一個地方不足，整個防線將產生不可預知危險，拜託立法院能支持。

卓榮泰今天下午2點半在海洋委員會主委管碧玲、海巡署長張忠龍等人陪同，到海巡署第二巡防區視察環島智慧型岸際監控系統，與聽取海巡官兵簡報特勤隊各項裝備，慰勉海巡官兵辛勞，並致贈加菜金；基隆市長謝國樑也應邀到場。

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卓榮泰在聽取管碧玲簡報海巡署提出強化海巡偵蒐能力等三項計畫後指出，海巡一定要有先進裝備，行政院通過的強化安全韌性特別條例中，有關一千五百億屬於國土安全韌性的計畫，拜託立法院能支持，其他對於產業計畫，立法院對行政院論斤論兩，討價還價，行政院仍會據理爭取，但對於一千五百億關於國家安全韌性的計畫，不應該討價還價，打折扣，因為該項計畫屬整體性、跨過年性與橫向性聯繫的規劃，一個地方不足將讓整個防線產生不可預知的危險。

卓榮泰說，他希望一千五百億特別預算能如數完成，包括管碧玲所提的強化岸海偵測偵蒐能力、加強艦艇數量等規劃，當中無人載具正是國家需要強力發展的目標，大家都知道無人載具、無人工具的運用與破壞性，國家一方面加強自己防備能力，一方面增加無人載具研發自製與生產能力，形成海空一體，從海空立體方式，強化未來國家疆域與國土安全。

此外，卓榮泰在基隆市長謝國樑感謝行政院補助基隆市府山陀兒颱風救災款項已全數到位後表示，即將核定的台灣6大區域生活圈當中，屬於北北基宜的「首都圈黃金廊帶」，是在六大區當中尚未核定的兩個計畫，行政院近期核定後，北北基宜就會成為「首都圈黃金廊帶」，不論是科技、產業、農業與觀光將注入新的活力、展開新的建設，屆時不是中央獨力完成，希望透過基隆市政府合力完成。

卓榮泰強調，行政院對六大計畫抱持很高期待，計畫一定要成功，除了與基隆市合作外，希望市議會支持，一起為基隆市與整個北部地區整個脫胎換骨、改頭換面而努力。

行政院長卓榮泰下午到海巡署第二巡防區視察環島智慧型岸際監控系統，慰勉海巡官兵辛勞，並致贈加菜金。（記者林嘉東攝）

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