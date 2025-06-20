新北大巨蛋選址提早兩地對決？侯友宜：保證在陳偉杰、江怡臻選區內

新北市長侯友宜回應，新北大巨蛋保證一定在議員陳偉杰、江怡臻選區內。（記者黃子暘攝）

2025/06/20 17:06

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市政府推動新北大巨蛋，目前有6個選址，預計7、8月間先選出2個地點，具體選址年底抵定。市議員陳偉杰、江怡臻在市政總質詢詢問大巨蛋落腳何處，2人也爭取自己的選區進入最終決戰；市長侯友宜兩度回應，「保證一定在兩位選區裡」、「百分之百在兩位選區」。

陳偉杰的市議員選區是淡水、八里、三芝、石門區，其中，淡海新市鎮二期被視為大巨蛋潛力股，但困難點在於地屬中央；江怡臻的市議員選區則涵蓋土城、樹林、三峽、鶯歌區，新北大巨蛋選址候選的樹林大柑園、三峽麥子園、土城看守所、樹林機五南側都在其中；此外，新北大巨蛋另一個候選地址為板橋區板樹體育館。

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陳偉杰說，市府考察日本西武巨蛋，條件與淡海二期相似，交通上有即將完工的淡江大橋、淡北道路，觀光特色則有跨河煙火、青春山海線等。

江怡臻不甘示弱條列選區優勢「搶蛋」說，樹林機五南側交通便利、腹地廣大，據說也是高鐵預定地，板樹體育館在樹林、板橋交界，交通便利，土城區台北看守所遷移後原址同樣交通便利，如果大巨蛋進駐，更可刷洗土城區因為看守所帶來的負面印象；捷運三鶯線快要通車了，大巨蛋不能輕易讓給淡水。

兩人都想知道大巨蛋的初步6選2是否可能提早公布，侯友宜笑答，兩人的選區都有優勢，「保證一定在兩位選區裡」、「百分之百在兩位選區」。

陳偉杰、江怡臻進一步建議，大巨蛋將以「造鎮」概念推動，觀光不只是飯店，也可規劃引入國際級大型遊樂園，如日本沖繩「JUNGLIA樂園」即將開幕，市府也可以藉由大巨蛋建設打造區域型觀光亮點。

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