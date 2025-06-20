網美入境上海被抓去驗尿亂關4天 海基會：中國不是民主開放國度

台灣一名美顏工作者「南珠」近日拍片自述「我們在中國消失的那幾天」，她憶及，去上海的時候，突然被女公安抓去驗尿，因為驗出來是陽性，就被白白關了4天。（圖擷取自Thread）

2025/06/20 16:59

〔記者鍾麗華／台北報導〕台灣美顏工作者「南珠」拍片自述，在中國上海入境通關時，因在泰國喝過大麻飲料，遭中國公安帶去驗尿，驗出陽性，遭拘留了4天，海基會秘書長羅文嘉今（20）日表示，中國不是一個民主開放的國度，很多事情都很不明確，「公安可以隨時扣留你的東西，甚至扣留你的人」，不斷鼓勵到中國會形成很大社會成本。

羅文嘉表示，他是第一次聽到相關案例，過去沒有接獲類似的案件陳情，海基會過去的案例，多是進出中國海關時被滯留，手機、筆電被檢查，有些人可能被滯留數小時，有些人是數日，原因不明。

請繼續往下閱讀...

羅文嘉說，中國不是一個民主開放國家，跟一般民主國家有標準、有法律是不一樣，所以很多事都不確定、不明確；從前年7月開始，公安可隨時扣留檢查電子相關設備，能隨時扣民眾的東西，甚至扣留人，但在其他民主國家就不會有這個狀況。

羅文嘉強調，中國旅遊警示燈號為「橙色」，在沒有充分人身自由與安全保障的情況下，不鼓勵到中國，因為會形成很大社會成本，因為就政府角色而言，任何國民遇到問題，不管是什麼原因，政府都希望能協助，政府也有責任告訴國人，哪些國家、哪些地區風險極高。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法