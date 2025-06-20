護航中國不會亂抓人！陳玉珍：台灣人被抓一定有原因

國民黨立委陳玉珍。（資料照）

2025/06/20 21:53

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員苗博雅與國民黨立委陳玉珍日前在政論節目上，談及中國的言論自由相關議題。苗博雅談到八旗文化總編輯「富察」（李延賀）因「煽動分裂國家罪」被判刑3年一事，陳玉珍卻以她過去接過的很多家屬被中國拘留陳情案為例說，很多人覺得中國會隨便抓人，「絕對不是這樣」。陳玉珍認為如果被中國抓，「一定都是有一個原因」，她還當面批苗博雅：「你對大陸（中國）的了解真的非常的淺。」

網紅「館長」陳之漢到中國直播時說，要讓台灣網友看見中國的自由，引發熱議。苗博雅與陳玉珍在節目《鄉民大學問》談及此事。苗博雅說，她希望有一天，台灣網紅來到中國，可以探望富察，甚至富察最後能被平反，「這才是真正的自由。」

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苗博雅質疑，館長去中國很安全，就代表每個人去中國都很安全？富察以及2017年到中國訪友被當局拘留的李明哲，還有3位訪中的台灣一貫道道親，都是去中國沒做甚麼，就遭到中國關押。苗博雅提醒，不是館長去中國能順利回來，就代表其他人也是。

陳玉珍則說，「他們很多事情真的不了解」，自己接獲很多陳情案，都是家人被拘留找她求助，但她了解後，才發現都是涉入詐騙、猥褻等罪嫌。陳玉珍說，所以要了解背後原因，不是直接拿這個事例來恐嚇人民，說去中國就會被抓。

評論富察案 陳玉珍：「他說了大陸不想聽的話。」

「你把富察跟詐騙案相比，我不能接受。」陳玉珍發言期間，苗博雅多次打斷表達強烈不滿。而陳玉珍說，很多人覺得去中國好危險，隨便抓人，「但絕對不是這樣。」一番話也讓苗博雅當場傻眼，並要陳玉珍評論富察事件。陳玉珍竟說：「他說了大陸不想聽的話，或覺得違背大陸法令的話。」苗博雅氣得當場大罵：「他在台灣出書關中國甚麼事情啊？」結果陳玉珍還回嗆：「那你對大陸瞭解真的很淺薄。」

陳玉珍說，也有一貫道親友在中國被抓，家屬來找她陳情，後來才發現不關宗教的事情，是當事人帶了猥褻的色情書，因此在入境時被抓；又另外有名台商被抓，後來了解才知是因為收賄，後來也回到台灣了。所以不要看到很多例子就覺得去中國很危險，至少她接觸到的案子裡頭，都是有原因的。

「你是台灣的立委，你還在幫中國在講話！」苗博雅忍不住反駁說，陳玉珍說中國抓人都是有原因，但原因都是隨中國講的。主持人郭子乾也說：「奇怪，我聽到現在你舉的例子通通是犯罪的，當然要抓起來啊！」

不過，陳玉珍仍說，被抓一定是違背中國的法令，「我不知道富察的原因是什麼，但是你對大陸的瞭解真的非常的淺，我跟你講為什麼，大陸絕對不是像你們恐嚇說，去，任何一個人就會被抓，一定都是有一個原因。」

八旗文化總編輯「富察」李延賀是中國籍配偶，為申請台灣公民身分，2023年3月到中國註銷戶籍，但後來失聯；同年4月，國台辦說，富察涉嫌危害國家安全，正接受調查。

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