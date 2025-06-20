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    首頁　>　政治

    台北看守所搬遷後舊建物去留 侯友宜：今年與中央溝通建議

    新北市議會市政總質詢，侯友宜率市府首長答詢。（記者黃子暘攝）

    新北市議會市政總質詢，侯友宜率市府首長答詢。（記者黃子暘攝）

    2025/06/20 16:41

    〔記者黃子暘／新北報導〕內政部主辦、位在新北市土城區的「土城司法園區區段徵收案」預計2028年完工，建設工程攸關台北看守所遷移進度。新北市議員江怡臻在市政總質詢說，在地關心司法園區工程延宕，是否影響看守所搬遷期程？未來如何使用也沒有定論，盼盡早規劃，市府可向中央提出建議。市長侯友宜答詢，看守所有50年歷史，是否有保留必要性可討論，但要尊重地方想法，今年會跟中央溝通。

    江怡臻說，內政部恐怕最快2031年後才有辦法搬遷台北看守所，如今傳出司法園區案工期從2027年延後到2028年完工，在地民眾擔憂是否影響看守所遷移？看守所原址未來用途中央也遲遲無規劃，有聲音討論可能作為立法院搬遷選址，此地也是新北大巨蛋選址選項之一。

    侯友宜說，看守所有50年歷史，保存必要性可以討論，不過要尊重在地民意，司法園區會慢一年搬遷，希望用途同步從現在開始規劃，他也一直向中央反映希望說明看守所究竟要拆還是要留，地方會配合中央想法。

    江怡臻指出，國定古蹟的嘉義舊監獄轉型為「監獄建築、法治矯正教育」主題博物館，香港古蹟「域多利監獄」也轉型為開放大眾參觀的藝術館，既然台北看守所位在新北市，希望市府向中央提出建議。

    侯友宜指出，今年就會跟中央溝通，此地攸關新北市發展，台北看守所也充滿歷史意義，是近代政治、司法史的重要場域之一。

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