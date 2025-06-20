新北遭刪30.4億補助款！侯友宜：明年依新財劃法先編列374億

新北市議會今進行市政總質詢，侯友宜（左2）針對議員質詢提出回應。（記者黃子暘攝）

2025/06/20 16:39

〔記者黃子暘／新北報導〕中央將刪除地方一般性補助款，新北市遭刪除30.44億元，新北市議員江怡臻市政總質詢表示，盤點新北最快約3個月後斷炊，將影響社福、教育、基礎建設經費，憂計畫型補助款也被砍，市府要開始編列2026年度的預算，試問如何編列？市長侯友宜、副市長劉和然指出，將依照《財政收支劃分法》修法後版本，以新北增加374億元統籌分配稅款規劃，屆時等撥款再視金額調整，一定如法編列。

江怡臻表示，前總統蔡英文、總統賴清德都號稱新北人，結果新北「好可憐」，被刪30.44億元一般性補助款，衝擊社福、教育、基建，相關預算預估最快3個月就面臨斷炊，原本財劃法修法後，大家開心新北市有望年增374億元預算，豈料中央聲請釋憲，讓新北市預算充滿不確定性，憂影響地方政府編列明年度預算；試問市府將如何明年預算編列？

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侯友宜、劉和然說，擁有近3兆元總預算的中央，不該砍一般性補助款，已跟中央強烈表態爭取一般性補助款正常發放；2026年度新北市府編列，以「財劃法修法後，新北增加374億元預算」前提進行依法編列，並將建設、政策做好重要性排序，待撥款後依實際預算再做適度調整。

劉和然指出，日前到中央開會，但行政院態度好像「給地方補助是施捨」，讓人遺憾。

新北市有捷運三鶯線等軌道建設正在進行，江怡臻說，擔憂賴政府對計畫型補助款下手，三鶯線明年就要通車，中央還沒編列的計畫型補助款高達43.41億元，土城樹林線未編列計畫型補助款高達138.89億元，這些都是已核定的捷運計畫，憂中央扣計畫型補助款，造成捷運進度延宕。

侯友宜表示，中央最近在討論計畫型補助款補助上限調降到50%，至於財劃法修法後增加的預算實際發放也不知會被扣多少；不過捷運部分，交通部並沒有問題，已經報請行政院核定，若中央補助有落差，他已經責成財政局、主計處，「我們該舉債就舉債」，且新北近年每年結餘蠻多錢，不可耽擱重大工程，否則原物料上漲，工程經費壓力會更大，救命錢、主要建設推動不能被影響。

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