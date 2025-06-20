庇護審查卡關兩年 沈伯洋籲破除「難民法」迷思尋求衡平點

台灣人權促進會與國際特赦組織台灣分會20日偕同立委沈伯洋、監委紀惠容以及在台流亡社群代表召開記者會，敦促政府盡快通過難民庇護相關法制。（記者方賓照攝）

2025/06/20 16:31

〔記者方瑋立／台北報導〕台灣人權促進會與國際特赦組織（AI）台灣分會今（20）日偕同立委沈伯洋、監委紀惠容以及在台流亡社群代表召開記者會，揭露政府推動的「臨時外僑登記證」庇護專案實施至今逾2年但仍無實質進展，導致尋求庇護者長期處於無身分狀態，無法工作生活。沈伯洋說，有人認為通過「難民法」會使難民人數上升，但其本質是「管理機制」，應該在國安和人權之間找到衡平點。

沈伯洋說，社會普遍對「難民法」的認知存在迷思，誤以為立法將導致難民人數增加，但難民是存在的事實，該法本質上屬於「管理機制」，若真的擔心國安，那就更應該支持立法，並將國安審查納入程序，相反地若沒有機制，才是真正的國安漏洞。

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沈伯洋說，他關心國安，同時也關心人權，現在有2、30人的個案，在台灣很難取得工作權，沒有基本保障，反觀中國配偶要來台灣，程序很快也很順利，所以現在台灣面臨兩種極端，一邊程序過於鬆散，一邊則完全停滯，動輒以國安為由擱置難民保護，這在法制設計上就有問題，台灣應該要找到「衡平點」。

紀惠容則指出，進步國家應有完善制度協助難民生存與生活，包含等待庇護審查期間的生活補助與職能訓練。反觀台灣，即便監察院已提出調查報告，行政部門所提出的「臨時外僑登記證」專案至今形同虛設。政府聲稱「無人申請」，但根據其掌握資訊，目前實際申請人數已逾20人。

紀惠容呼籲政府應正視此一制度性缺口，「難民法在任何先進國家都是基本人道標準，台灣不能再拖，今年一定要上路」。

AI台灣分會祕書長邱伊翎指出，「難民法」草案自2005年提出迄今仍未立法，造成庇護者長期陷入法律真空。她說，至少已有40件申請案件尚未進入正式審查，政府應參考國際經驗，儘速完成制度建構，落實「不遣返原則」，保障庇護者基本人權，建議台灣制參考國際上既有成功模式，如與民間合作的社區支持計畫，並盡速通過相關法制，讓執法人員和個案本身都有所依循，才符合台灣作為法治國家的原則。

台權會研究員廖欣宜呼籲，內政部與勞動部應立即檢討制度缺陷，完善審查流程，停止驅離與不當查緝，真正實現作為民主國家的責任與價值。

會中緬甸、比亞法拉與巴勒斯坦在台流亡社群代表於記者會親述其原生國面臨戰爭、鎮壓、大規模人權侵害等危機。台緬公民協會理事長杜可可、比亞法拉社群代表Charles Opanwa與巴勒斯坦學者Hazem Massry齊聲呼籲，台灣政府應儘速啟動審查程序，讓申請者能在審查期間獲得基本身分保障、工作權利、獲取社會救助或加入社會保險的機會，讓這些為自由民主奮鬥的人，在台灣能好好生活。

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