客家團體號召全國義民 罷免不適任立委「保家衛國」

「大罷免客家不缺席－『好客護台』全國串聯記者會」20日於台北舉行，多個客家團體代表出席挺罷免。（記者羅沛德攝）

2025/06/20 16:01

〔記者陳政宇／台北報導〕大罷免遍地烽火，中選會即將公布首波三階投票日。各地客家團體今（20）日齊聚一堂，號召全國客家人發揮「保家衛國」的義民精神，投入支援罷免不適任立委的行動，堅定站出來捍衛民主、守護台灣。

全國客家支持大罷免行動聯盟、台灣客社、台灣客家聯盟協會及各地公民團體，今天召開「大罷免客家不缺席，好客護台」全國串聯記者會。

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台灣李喬文學協會理事長劉慧真引述作家李喬所言，「保護台灣、忠於台灣，若連這樣的政治立場都沒有，算什麼東西？」強調客家人從不冷漠退縮，面對國家危機更應挺身而出。

作家李旺台指出，由藍白主導的立法院刪凍國防、國安與海巡預算，讓他日夜難安、無法入眠；立委應是代表民意，卻行削弱國家、背離民意之事，且反共曾是國民黨黨章所載，如今卻見該黨親共跪共，令人痛心。

台灣客家聯盟協會台北市會長陳尚麟則細數台北5個罷區立委的荒唐行徑與發言，包括王鴻薇在央視節目稱「台獨的結束，就是統一的開始」，這讓多數台灣人無法接受；更指藍營立委如遇台灣有難，恐將腳底抹油、開溜大吉。

資深媒體人黃澎孝指出，當立法院阻擋國安修法、癱瘓行政運作，此種毀憲亂政的作為，實為中國對台滲透鋪路。他強調，罷免不只是內政問題，更是國家安全與台灣存亡的前線戰場。

新竹縣第2選區「撕除惡銘」領銜人謝婷婷指出，林思銘立委選前要客家票、選後卻提出凍結7成客委會預算，新竹縣第2選區罷免案補件尚差995份，盼大家一起罷免惡質立委。

此外，民進黨立委邱議瑩也到場聲援，她表示，高雄市曾成功罷免韓國瑜，證明人民有能力守護民主，她已成立「支援大罷免高雄總聯絡處」，將親自率隊展開全台罷區巡迴宣講，「擒賊先擒王」首站就選在花蓮，鎖定國民黨團總召傅崐萁所帶領的不適任立委。

民進黨立委范雲則批評，林思銘惡質提案凍刪國防與無人機、潛艦等相關國防預算，還阻擋「強化國安五法」進入審議程序，根本是選前喊保家、選後砍國防。

主持記者會的高雄市議員張博洋說明，國民黨近日成立「反惡霸客家聯盟」，意圖以「客家人反對罷免」為號召，誤導社會視聽；因為客家人不是反罷免，而是反惡人，「遇到替中國說話的立委，第一個當仁不讓站出來反對的，就是客家族群！」

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