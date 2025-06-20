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    蘆洲湧蓮寺公共藝術案團隊控新北市府打壓創作 議員籲交由專業

    新北市議員顏蔚慈日前接獲陳情表示，獲選的創作團隊「噪咖藝術」指控市府體育局在評選結果出爐後，屢次要求修改作品內容，導致計畫難以落實，團隊甚至瀕臨營運危機；圖為湧蓮寺慈善大樓。（記者羅國嘉攝）

    新北市議員顏蔚慈日前接獲陳情表示，獲選的創作團隊「噪咖藝術」指控市府體育局在評選結果出爐後，屢次要求修改作品內容，導致計畫難以落實，團隊甚至瀕臨營運危機；圖為湧蓮寺慈善大樓。（記者羅國嘉攝）

    2025/06/20 15:55

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市蘆洲區湧蓮寺慈善大樓公共藝術設置案引爭議，議員顏蔚慈表示，獲選的創作團隊「噪咖藝術」指控市府體育局在評選結果出爐後，屢次要求修改作品內容，導致計畫難以落實，團隊甚至瀕臨營運危機，要求市府儘速交由專業單位處理，終止錯誤混亂的文化政策。體育局回應，基於安全方面考量，該案執行上確有困難，將依相關程序支付藝術團隊所花成本，依實協調給付。

    顏蔚慈指出，此案由體育局主責公共藝術設置，評選結果出爐後屢遭長官推翻，根本是踐踏藝術專業。如果體育局只是想讓長官指導，那就該走公開標案、寫清楚規則。而不是打著開放公共藝術的名義，卻又不尊重藝術創作。

    顏蔚慈表示，湧蓮寺公益大樓是完善蘆洲地區體育與社福設施的重要公共空間，設置公共藝術應結合在地文化、提升社區認同感。但市府卻讓不具藝術專業的單位主導方向，最終導致作品面貌模糊、失去原意，呼籲市府儘速交由專業單位處理，終止錯誤混亂的文化政策。

    對此，體育局表示，該案藝術團隊須根據建物結構、工法及牆面載重等限制來進行設計，為求相關設計內容具備蘆洲代表性，所以局處邀請地方意見領袖共同參與。基於安全方面考量，該案執行上確有困難，將依相關程序支付藝術團隊所花成本，依實協調給付。

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