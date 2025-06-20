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    質疑罷團補件灌水遭酸法盲 林思銘嗆：中選會淪為瞎眼無良裁判

    國民黨立委林思銘。（翻攝臉書）

    國民黨立委林思銘。（翻攝臉書）

    2025/06/20 15:25

    〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨立委林思銘罷免案二階連署不足1938人，該案進入十天補件程序。林思銘昨質疑罷團違法灌水，中選會不應給予補提機會；中選會表示，這是法盲等級錯誤神邏輯的謬論，並強調補提是法律所定，選務機關依法辦理並無違誤。對此，林思銘今日也嗆聲，中選會淪為瞎眼無良裁判，到底誰是真正的法盲，相信人民看得很清楚，也有足夠的智慧能夠判斷。

    林思銘重申，法律追求的目標是公平正義，法律的最高指導原則是誠信原則，選罷法第81條第3項規定「同一罷免案之提議人不得為連署人。提議人及連署人之人數應分別計算。」罷團明知一階提議人不得為二階連署人，卻明知故犯，公開教唆一階提議人再繼續為二階之連署人，公然挑戰法律底線，灌水充數，為達二階連署門檻通過，這根本就是作弊行為。

    林思銘表示，中選會審查完送件連署名冊後，雖然予以剔除，但剔除後對於二階未達連署門檻的罷免案，竟然曲解法令認定准以補件，這真的犯了非常嚴重的邏輯錯誤，「中選會難道鼓勵罷團公然灌水湊數？公然作弊造假？公然違法嗎？」

    林思銘強調，中選會為獨立機關，理應秉持中立原則，依法行政，不向任何政黨靠攏，但是卻為了護航執政黨大罷免的惡質行動，竟視而不見罷團的違法作弊行為，中選會淪為瞎眼無良裁判，到底誰是真正的法盲，相信人民看得很清楚，也有足夠的智慧能夠判斷。

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