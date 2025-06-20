改編「無敵鐵金剛」 羅明才高唱「我們是正義的一方」反罷免

國民黨立委羅明才高歌反罷免。（記者林欣漢翻攝）

2025/06/20 15:13

〔記者林欣漢／台北報導〕罷免國民黨立委羅明才的新北市新店罷團「拔羅波」領銜人吳柏瑋發出不自殺聲明，羅明才今日則在立法院高歌「我們是正義的一方，要和惡勢力來對抗，不同意，不同意，投下不同意」改編自無敵鐵金剛的歌曲，羅明才並表示，台灣是民主法治的國家，如果個人認為有人身受到不適對待、覺得害怕，應該趕快去找相關單位，而不是藉由這樣的說法，來掩飾灌水連署的事實。

羅明才認為，選舉最重要的是公平、公正，既然是所有公民的權利，應該無私無我，是一場乾乾淨淨、和諧的選舉，看到最近陸陸續續、光怪陸離情況，很多人說選舉一到奧步又來、花招特別多。

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羅明才說，從政近30年來，在選區建設的用心，大家有目共睹，只是這次突如其來又來一次選舉，這就是惡罷，要花12億元，浪費人民的血汗錢，是很讓人很惋惜的地方。

羅明才表示，選舉是要照規定來辦理，把理念清清楚楚地告訴大家，只是多年來，選到最後就是「選舉也瘋狂」。台灣是民主法治的國家，如果個人認為有人身受到不適對待、覺得害怕，「請問你該去找哪個單位？趕快去找」，而不是藉由這樣的說法，來掩飾這次連署其實就是灌水連署的事實。

羅明才也表示，在他選區所收的連署書大概3萬多張，裡面虛偽不實、被刪除將近5000份，裡面還有死亡連署，既然已攤在陽光下就應趕快去查，希望不要模糊焦點、失真，回歸地方有什麼進度、怎樣幫人民爭權利，才是真正的道理。

羅明才強調，這是因應這次罷免，以前4年選一次，選完回歸正常，大家士農工商好好做自己的事，但30年來大新店區首次出現惡罷，大家不曉得怎麼投票，上次自己因應潮流唱了「我不同意罷免」的歌曲，最近夏天到了，又有第二首、二部曲即將上演，羅隨即高唱改編自無敵鐵金剛的歌曲，「我們是正義的一方，要和惡勢力來對抗，不同意，不同意，投下不同意」。

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