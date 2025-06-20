黃國昌「示範帶」遭自家人爆破？吳思瑤：張啓楷吃誠實豆沙包

立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

2025/06/20 14:32

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院民眾黨團總召黃國昌質詢時播放疑似偵訊「示範帶」惹議；民眾黨團副總召張啓楷日前坦言，曾聽過柯文哲案偵訊光碟，先播放朱亞虎的部分，外界質疑兩人說法不一。民進黨團幹事長吳思瑤今（20日）直言，張啓楷吃了誠實豆沙包戳破黃國昌謊言，民眾黨應向社會說明偵查光碟從何而來。

黃國昌16日在立法院質詢時，播放疑似檢察官偵訊鼎越前負責人朱亞虎的錄音，但他聲稱只是「示範帶」。不過，張啓楷同日受訪爆料，「把整個柯文哲案檢察官訊問的光碟，仔仔細細聽了好幾次，今天我們先播放了朱亞虎的部分」；言論引發網友熱議，被封為「一級爆破士」。

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吳思瑤今受訪質疑，黃國昌到底是使用所謂的自製示範帶，或是來路不明偵查光碟？目前真假難辨，而張啓楷吃了誠實豆沙包戳破黃的謊言，提到民眾黨聽了很多次偵查光碟，該黨各說各話成為羅生門，黃國昌和張啓楷當中有一人說謊。

吳思瑤說，民眾黨應該向社會說明清楚，偵查光碟從何而來？非案件當事者卻能拿到偵查光碟，不管是拿來自製、AI生成，都已經違反相關法令，立委當然不能違法。

吳思瑤表示，黃國昌為何要用造假資訊惡整官員？企圖影響司法偵辦，用造假影片呈現有所謂惡檢脅迫問案；黃國昌之所以使用這段自製示範帶，因為朱亞虎是柯文哲案最重要證人，打擊朱亞虎或攻擊其證詞，是基於不正詢問救柯文哲，「這不是妨礙司法公正，什麼才是？」

民進黨發言人吳崢也表示，張啓楷狠狠打臉黃國昌，黃的「示範帶」已徹底翻車，因為黃國昌自己在廣播上說「我做的啊，懷疑喔」，而張則說「先播出朱亞虎的部分」，一個說自己製作的，一個說是訊問音檔，到底是誰說謊？民眾黨應該給個交代。

吳崢進一步追問，此舉涉及法律責任，黃國昌是朱亞虎本人嗎？是辯護律師嗎？憑什麼把朱亞虎及檢察官的音檔放出來？若偵訊音檔為真，就有違反個資法的問題；即便民眾黨現在鬧出「自己打臉自己」的笑話，仍要說明清楚到底有無違法。

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