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    高中職校長探索轉型正義 鄭英耀：培養認同台灣、放眼世界的優秀學子

    高中職校長「轉型正義」研習活動在長榮大學登場。（記者吳俊鋒攝）

    高中職校長「轉型正義」研習活動在長榮大學登場。（記者吳俊鋒攝）

    2025/06/20 14:26

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕教育部長鄭英耀今天在高中職校長「探索轉型正義」研習活動上表示，教育工作者應將正確的歷史事實傳遞給年輕一代，並培養認同台灣、放眼世界的優秀人才，承擔持續追求自由人權民主等普世價值的重任。

    這場教育部「透過藝術與歷史對話，探索轉型正義」的高中職校長專業成長研習活動在台南長榮大學舉行，包含專題演講、座談，以及主題體驗等課程，湠臺灣電影公司創辦人姚文智、金馬獎最佳男配角陳慕義，以及行政院人權及轉型正義處長賴俊兆等應邀出席。

    鄭英耀說，台灣從90年代教改迄今已邁向民主開放，但人才培育仍面臨諸多挑戰，來自社會大眾的期待，尤其轉型正義。

    鄭英耀指出，雖然台灣已走過威權，但如何透過更多教育平台將正確的歷史事實，還有對生長地台灣的認識與理解等，傳遞給每一代年輕人 教育工作者責無旁貸。

    鄭英耀也請校長們多推動年輕人國際學習，但並非只有中國，尤其不要再鼓勵去對岸就讀教育部沒採認學歷的大學，而是放眼全球，可以去歐美。

    鄭英耀強調，學校要培養具有國家意識與國際視野的現代化年輕人才，認同台灣、放眼世界，持續追求自由人權民主的普世價值。

    教育部長鄭英輝參觀現場展示。（記者吳俊鋒攝）

    教育部長鄭英輝參觀現場展示。（記者吳俊鋒攝）

    獲金馬獎最佳男配角的演員陳慕義也出席研習活動，進行專題對談。（記者吳俊鋒攝）

    獲金馬獎最佳男配角的演員陳慕義也出席研習活動，進行專題對談。（記者吳俊鋒攝）

    教育部長鄭英耀開幕致詞。（記者吳俊鋒攝）

    教育部長鄭英耀開幕致詞。（記者吳俊鋒攝）

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