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    首頁　>　政治

    各自解讀關公忠義精神 台東藍綠龍頭交火

    民進黨台東縣黨部主委張鈺晨（左）昨天陪中央黨部秘書長林右昌拜關公。（資料照）

    民進黨台東縣黨部主委張鈺晨（左）昨天陪中央黨部秘書長林右昌拜關公。（資料照）

    2025/06/20 14:48

    〔記者黃明堂／台東報導〕民進黨中央黨部秘書長林右昌昨天到台東拜關公，指立委黃建賓是跟隨不忠不義傅崐萁的「傅隨」之一，籲台東人投票罷免，國民黨議長、縣黨部主委吳秀華則批林右昌藉著參拜之名，行抹黑之實，相信象徵忠義、公正、守信的關公，必定會站在真正正義的一方。民進黨台東縣黨部主委張鈺晨今反擊吳秀華自身爭議纏身，卻不專心監督縣政，反倒屢屢配合國民黨攻擊中央，實屬本末倒置。

    張鈺晨指出，吳秀華議長在建和開發案中，疑似藉公職身分圖利家族事業，並涉及多起土地開發爭議案件。民進黨已掌握相關資料，將於適當時機對外公開，讓台東鄉親了解真相。吳家在地方長期爭議不斷，如今卻高喊公平正義，毫無說服力。

    對於「罷免黃建賓」行動二階成功，張鈺晨表示，這不僅展現台東民意的清晰選擇，也反映出全國對藍白陣營在立法院違憲亂政的強烈反感。反觀國民黨所發起的罷免行動，屢見抄名冊、幽靈連署等違法亂象，甚至已有案件遭起訴，國民黨卻仍自稱與人民站在一起，令人不齒。

    張鈺晨強調，黃建賓立委是傅崐萁在國會的忠實附庸，配合推動違憲法案與破壞民主制度的行為，已喪失作為民意代表的正當性。民進黨台東縣黨部呼籲台東鄉親站出來，用選票罷免黃建賓，守護台灣民主，終結史上最暴力、最不討論、最多違憲法案的國會亂象。

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