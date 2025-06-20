罷團告發藍委鄭正鈐涉違國安法 高檢、北檢列他字案被告

國民黨立委鄭正鈐。（資料照）

2025/06/20 14:25

〔記者楊國文／台北報導〕新竹「雙罷」發言人林志潔、領銜人戴振博等人接獲自稱國民黨立委鄭正鈐助理的檢舉，指控鄭涉嫌收受中共資金並洩密給國台辦，還要求廠商代為支付助理薪資，另浮報助理薪資藉此侵占政治獻金，本月18日赴台北地檢署及高檢署，告發鄭涉國安法、貪污罪、政治獻金法及刑法公益侵占等罪嫌；高檢署、台北地檢署都已分「他字」案，將鄭列為被告偵辦。

林志潔的告發狀指出，依鄭正鈐的助理即「吹哨者」檢舉，鄭擔任民代期間，涉嫌長期接受中共資金，再指示助理持鄭的手機，透過「微信」回覆國台辦訊息，將我國政府檔案傳遞給國台辦，已涉嫌國安法；另外，有廠商透過鄭「喬事」或請託取得標案，不論有無成功，鄭都會要求對方付助理薪資，涉收不正利益，觸犯貪污治罪條例。

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告發狀亦指出，鄭涉低薪高報侵占助理費，甚至未依法為助理投保勞健保，濫用立院公務車以節省油費及過路費；另外，鄭長期要求隨扈員警駕車從事競選及反罷免活動。

林志潔批評，鄭正鈐的回應就是「不回應、不負責、不誠實」，這名「吹哨者」看到後十分生氣，認為鄭避重就輕、不悔改。

高檢署證實已受理告發案，因鄭正鈐被告發疑似收受中共資金並洩密給國台辦，觸犯國安法的部份，屬於二審管轄，依規定受理，將鄭列為「他字」案被告，指派「重大危害國家安全及社會秩序案件」小組檢察官偵辦。

北檢今日亦分「他字」案將鄭金鈐列為貪污、刑法公益侵占等罪嫌的被告，由檢肅黑金專組檢察官偵辦。

針對林志潔等人告發案，鄭正鈐否認接受中國任何資助，也未交付任何影響國安的機密資料予國台辦，罷免行動顯然只剩抹黑、抹紅，將針對不實的指控進行法律追訴。媒體追問鄭是否有拿資料給國台辦？鄭表示子虛烏有，僅稱「他們之前可能會要一些墨寶，我們傳墨寶給他，就是一些祝福活動，這是有的」。

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