國民黨反對連署錯偽抄假？民進黨：朱立倫裝「傻白甜」掩蓋犯罪

民進黨發言人吳崢（左）、韓瑩（右）20日召開「國民黨錯偽抄假 揭發雙面人朱立倫」記者會，發言呼籲國民黨中央道歉。（記者塗建榮攝）

2025/06/20 15:36

〔記者陳政宇／台北報導〕檢調持續偵辦偽造罷免連署案，國民黨主席朱立倫強調堅定反對錯、偽、抄、假。對此，民進黨今（20日）批評，檢調指證國民黨台南到宜蘭地方黨部涉犯偽造抄寫名冊，皆來自黨中央下令，朱立倫卻裝傻白甜、轉移焦點，掩蓋自己犯罪痕跡，呼籲應立刻道歉。

民進黨今天召開「國民黨錯偽抄假，揭發雙面人朱立倫」記者會，由發言人吳崢、韓瑩出席說明。

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韓瑩盤點，近期一連串偽造連署事證相當明確，起訴書清楚揭露是由國民黨「黨中央下令」，在台南市黨部部分，直指今年1月20日「接獲」國民黨組發會組織部主任徐孟正聯絡指示，送交罷免林俊憲及王定宇提議人名冊至黨中央；而在宜蘭縣黨部部分，1月22日「接獲」國民黨中央下令，送交罷免陳俊宇提議人名冊，從起訴書所詳列內容全部證實地方黨部皆是接獲國民黨中央下令。

韓瑩進一步說，從檢察官起訴書中的，認定國民黨宜蘭縣黨部就是「集體式造假」，起訴書具體指出，有黨工迫於黨部壓力抄寫名冊，也有黨工極力坦護，還有黨工未如實交代犯罪過程，更稱主委林明昌對整起偽造抄寫連署推諉卸責，在在指向國民黨中央下令抄寫事證。

對於國民黨的回應，吳崢表示，朱立倫日前在中常會稱國民黨反對錯偽抄假，又扯檢調辦藍不辦綠，根本是轉移焦點、扯謊。因為，目前經檢調調查起訴，台北市罷雙吳5211份偽造、台南市兩案3613份，宜蘭也有約4000份偽造，國民黨全台已經偽造超過12824份連署，包括新北、基隆、台中、屏東、嘉義等黨部仍被偵辦中。

「朱立倫現在要裝傻白甜、裝無辜，台灣人民沒這麼愚蠢！」吳崢痛斥，朱立倫根本是想替自己撇清責任，切割地方黨部與基層黨工，就是沒肩膀、沒擔當的黨主席；隨著各地檢調偵辦的起訴書陸續出爐，全台灣都被國民黨的毫無下限驚呆了，都在等朱立倫的道歉。

民進黨發言人吳崢20日召開「國民黨錯偽抄假 揭發雙面人朱立倫」記者會，質疑國民黨中央主導偽造連署。（記者塗建榮攝）

民進黨今天召開「國民黨錯偽抄假，揭發雙面人朱立倫」記者會，由發言人吳崢、韓瑩出席說明。（記者塗建榮攝）

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