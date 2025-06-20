台灣與列支敦斯登、馬爾他國會友好協會成立 谷力哲：歐台加強合作時候

立法院台灣與列支敦斯登國會議員友好協會及台灣與馬爾他國會議員友好協會20日舉行成立大會。（記者方賓照攝）

2025/06/20 15:00

〔記者方瑋立／台北報導〕民進黨立委郭昱晴發起台灣與列支敦斯登、台灣與馬爾他國會議員友好協會，今（20）日在立法院舉行成立大會。歐洲經貿辦事處處長谷力哲（Lutz Güllner）獲邀出席見證時表示，現在是歐盟和台灣要加強合作交流的時候，盼台歐雙方未來能在合作交流的道路上，更加蓬勃發展。

立法院台灣與列支敦斯登國會議員友好協會及台灣與馬爾他國會議員友好協會今天在立法院紅樓舉行成立大會，民進黨立委蔡易餘、鍾佳濱、王美惠、林楚茵、陳瑩、莊瑞雄、林月琴、陳亭妃、陳秀寶、王正旭、許智傑等人出席，並由郭昱晴擔任會長，谷力哲及外交部政務次長吳志中、立法院副秘書長張裕榮亦獲邀出席見證。

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郭昱晴表示，列支敦斯登、馬爾他與台灣在民主自由價值、尊重法治等方面非常接近，彼此可以共同交流。馬國外交官過去也在國際場合表達對台灣的支持，今天很榮幸能成立這2個友好協會，這也是國會外交重要力量的起始點。

谷力哲強調，現在是歐盟和台灣要加強合作交流的時候，期待未來雙方能在合作交流的道路上，更加蓬勃發展。

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