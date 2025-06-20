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    力挺打火弟兄！賴總統：投入285億充實裝備、再增3000人力

    賴清德總統（左二）出席消防署30週年署慶，並表示將投入285億元經費，充實各地消防裝備，再增補3000名消防人力。（記者劉濱銓攝）

    賴清德總統（左二）出席消防署30週年署慶，並表示將投入285億元經費，充實各地消防裝備，再增補3000名消防人力。（記者劉濱銓攝）

    2025/06/20 14:09

    〔記者劉濱銓／南投報導〕內政部消防署成立30週年，賴清德總統今到南投竹山鎮消防署訓練中心參加署慶，並為該中心第2期工程啟用剪綵，賴總統表示，為精進消防救災人力與韌性，政府將投入285億元經費，充實地方消防裝備車輛，2024年至2028年，也將再以增補3000人為目標，力挺消防第一線，以提供更穩定的人力資源。

    賴總統今在總統府秘書長潘孟安、內政部長劉世芳，以及消防署長蕭煥章陪同下出席署慶，總統致詞時對與會消防人員表示，致力讓社會變得更好的人，都是超人、都是英雄，感謝所有消防弟兄，大家都是人民的英雄，社會的超人。

    賴總統說，消防署是防災體系的核心力量，無論火災、風災、震災，甚至是國際人道救援，以及各種災害應變，消防人員都是無役不與、使命必達，因此消防在人力訓練、裝備、設施各方面，更需持續精進、整合，不斷充實量能。

    為此，政府已核定24項計畫，總經費達285億元，補助地方消防機關購置裝備與車輛，改善廳舍環境安全，另從2019年起，中央已增補3000名消防人力，去年到2028年，也將以再增補3000人為目標，為第一線提供更穩定的消防資源。

    賴清德總統出席消防署30週年署慶，並為消訓中心第2期工程啟用剪綵。（記者劉濱銓攝）

    賴清德總統出席消防署30週年署慶，並為消訓中心第2期工程啟用剪綵。（記者劉濱銓攝）

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