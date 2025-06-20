美播客節目專訪直問「是什麼讓您對美國這麼有信心？」 蕭美琴這樣答

副總統蕭美琴日前接受美國播客節目「Shawn Ryan Show」專訪。（記者蘇永耀翻攝）

2025/06/20 14:42

〔記者蘇永耀／台北報導〕副總統蕭美琴日前接受美國播客節目「Shawn Ryan Show」專訪，針對中國對台軍事壓力增加，以及台美關係等議題，主持人單刀直入詢問：「是什麼讓您對美國這麼有信心？美國在阿富汗駐軍20年，您也看到我們如何撤出阿富汗。」主持人還問美國國防部長赫格塞斯最近在新加坡表示，美國會與台灣站在一起。「我好奇您為什麼信任我們？」蕭美琴回答，我們終究必須先信任自己，這也是為什麼我們專注於強化自身的防衛能力，並推動國防本土化、自主化，讓我們能夠具備保護自己的各項能力。

其次，蕭美琴指出，我們也積極發展夥伴關係。我們與美國的夥伴關係建立在「台灣關係法」，這項法律歷經數十年、不同黨派的政府，始終屹立不搖。我們也持續努力爭取美國跨黨派對這項夥伴關係的支持。維持與台灣堅實的夥伴關係，是美國少數能夠達成共識的議題之一，透過這樣的合作，我們持續取得並建構自身的防衛能力，進一步強化在本土的努力。最終，面對中國與中共的擴張野心，台灣雖然位於最前線，但絕不會是唯一受到影響的國家。

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美國知名Podcast主持人蕭恩萊恩（Shawn Ryan）曾於美軍服役14年，並曾為海軍海豹部隊隊員與中情局合約人員，他近日來台灣專訪蕭美琴，總統府今日公布訪談全文。「Shawn Ryan Show」以訪談現役與退役軍人為主，赫格塞斯在擔任國防部長前也曾是節目來賓。

被問到如何看待習近平可能於2027年前入侵台灣說法，蕭指出，這個時間表牽涉到中國的意圖及其能力。對台灣來說，我們所做的一切最終都是為防止衝突發生，無論是2027年、之前或之後，我們需要同時處理「意圖」及「能力」此二方面。在能力方面，我們必須強化不對稱的國防戰力，嚇阻中共並使其明白侵略台灣將付出極大的代價；在制衡能力方面，我們朝此方向努力。在意圖方面，中國聲稱擁有台灣主權，並透過外交、軍事和經濟手段在全球實現這個主張。我們需要做的是，影響他們的決策評估，讓其決策過程更為複雜，並傳達「維持現狀是符合當今包括中國在內所有利害關係人的最佳利益」。

蕭美琴強調，我們致力維持現狀，與中共之間存在著分歧，尤其是在政府運作方式以及政府與人民的關係上，目前的現狀已是一個穩定的框架，讓雙方得以追求各自的發展與繁榮。我們不會挑釁或破壞現狀，但也不會屈服於脅迫。我們需要清楚地表明，中國以脅迫、威脅迫使我們屈服於其政治制度的意圖不會得逞。同時，我們也必須強化人民捍衛所珍視的生活方式與自由之意志。在台灣，自由並非從天而降，前人曾為自由犧牲奮鬥，我們歷經殖民統治、外國勢力占領，最終透過選舉等民主方式，確立台灣人民決定自己未來的權利，我們不會放棄。

主持人再問，如果台灣真的被入侵，世界會變成什麼樣子？蕭美琴先說，希望這個假設的情況永遠不會發生。她接著表示，台灣在與全球人們日常生活息息相關的現代科技方面扮演關鍵角色。台灣也站在捍衛自由與價值觀的最前線，堅守賦權人民的政府體系。這一切都將面臨風險。我們所做的一切，正是為了防止這種情境發生。

主持人蕭恩萊恩最後有感而發說出，台灣的處境非常特殊，如果世界其他國家不和台灣站在一起，而中國真的發動入侵，中國將成為全世界科技最先進的國家。而他們也有許多對手，因此即使有些國家沒有明說，一旦發生那樣的情況，全世界都會站出來協助台灣。蕭美琴除了表達謝意，也重申和台灣站在一起，對於防止災難的發生至關重要。

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