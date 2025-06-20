綠提案黃國昌送紀律委員會 吳思瑤：封殺就是腳尾飯造假問政共犯

立法院民眾黨團總召黃國昌質詢時播放偵訊音檔「示範帶」惹議，民進黨團今（20日）在立法院會提案，主張將黃國昌移送紀律委員會從重處分。（擷取自吳思瑤臉書）

2025/06/20 14:11

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院民眾黨團總召黃國昌質詢時播放偵訊音檔「示範帶」惹議，民進黨團今（20日）在立法院會提案，主張將黃國昌移送紀律委員會從重處分。立委吳思瑤表示，藍白如果表決封殺，就是支持「腳尾飯造假問政」的共犯。

吳思瑤今日在臉書發文表示，民進黨團提出「將黃國昌移送紀律委員會」。藍白如果表決封殺，就是支持「腳尾飯造假問政」的共犯！反對民主國會淪為「腳尾飯2.0」，捍衛國會形象及問政道德，基於國會自律，民進黨主張應當移送紀律委員會議處。

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吳思瑤提到，另外，民進黨所提國安法案，已經被擋超過450次，今天我們依舊排入議程闖關。「即使表決會輸，我們也要表達立場。」她也批：「反國安，卻支持黃國昌造假問政，這款藍白，比恥更恥！比惡更惡！」

民進黨今日在立院提案張將黃國昌移送紀律委員會從重處分；經表決遭藍白立委挾人數優勢擋下。期間也發生插曲，民進黨立委郭國文高舉「腳尾飯2.0版送紀律」看板，黃國昌則爆氣嗆「很白癡、非常愚蠢」，雙方展開唇槍舌戰。

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