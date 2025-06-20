美媒專訪 蕭美琴：中國機艦襲擾變本加厲 全球共同面臨挑戰

蕭美琴副總統日前接受美國播客節目「Shawn Ryan Show」專訪，總統府今公布訪談全文。（記者蘇永耀翻攝）

2025/06/20 13:13

〔記者蘇永耀／台北報導〕蕭美琴副總統日前接受美國播客節目「Shawn Ryan Show」專訪，總統府今日公布訪談全文。針對中國對台機艦襲擾不斷，蕭美琴說，這已成為我們日常生活的一部分，是我們被迫接受的現實，雖然我們完全不希望如此。但多年以來，台灣人對此情況已習以為常，他們長年持續進行類此行為，近年來更變本加厲。因此，我們同步進行各方面的努力，進一步強化實力與韌性，因應這些日常挑戰。

但蕭美琴強調，中國軍艦不只現身台灣周邊，也活躍於南海及北方的日本周邊，甚至入侵日本領空，更進行海上侵擾，這是全球共同面臨的挑戰，如何確保航行自由，對維持全球貿易的繁榮，以及供應鏈的順暢至關重要。

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被問到如何透過創新國防科技提高自我防衛能力，蕭美琴指出，從整體來看，這是國防體系與新興科技的連結，美國試圖彌補的落差，也正是台灣所面臨的挑戰。我們的國防體系有其既定運作模式，但這些採購流程與節奏已無法因應強化國防的急迫需求。例如我國向美國提出軍購案，雖然獲得美國政府批准，但卻遲遲無法交付，供應鏈、生產及法規等問題，都是亟需克服的挑戰。

她說，與此同時，也出現了一些創新技術，部分來自民間，部分可軍民兩用。這些創新可以加速流程並改善製程，這將帶來重大變革，並讓我國的軍購得以實現模組化。我們對此極為重視，且不僅止於尋求與美國科技公司合作，也致力強化本土創新與製造能力。我們從其他戰區汲取經驗，建立本土自主研發、打造社會所需的防衛能力對我們至關重要。此外，亦須彌合傳統國防體系與國內民間企業在創新與執行能力上的落差。

針對台美關係，主持人提到他與幾位外交人士談到關稅問題。據瞭解，「台灣是第一個與川普總統進行談判並尋求解決方案的國家」。除了關稅，也提及烏克蘭問題，據聞台灣希望資助烏克蘭對抗俄羅斯的防禦行動，但遭拒絕。烏克蘭為什麼拒絕援助？

蕭副總統回答說，台美之間的經濟關係對彼此都非常重要，這種夥伴關係促使台灣持續壯大，也讓台灣企業能支持美國經濟的成長與企業獲利，形成一個對雙方社會都有利的生態體系。因此，我們希望與美國政府達成協議，大幅降低關稅與其他非關稅障礙，同時推動新的投資計畫，例如半導體晶片、能源採購等領域，我們正積極推動這樣的協議，盼能達成雙贏。我們理解美國正積極推動再工業化與人工智慧的發展，而台灣也希望持續壯大，台灣成為一個強健的國家不僅對自身重要，對台美經貿上的合作同樣至關重要。

至於歐洲局勢，她說，烏克蘭政府對與台灣的任何互動都相當謹慎。但台灣人民普遍對遭受侵略與戰爭的受害者抱持同情，因此我們從人道立場出發，提供援助和支持。我們曾派遣醫療團隊及非政府組織表達關懷。同時這場衝突也給予我們許多啟示，首先，對許多人來說這帶來警惕，提醒我們再怎麼熱愛並渴望和平，都不能把和平視為理所當然，而是必須加倍努力，防止在區域或台灣發生類此衝突。

因此，蕭美琴說，我們需要投資更多在國防上，不只是增加軍費支出，更要投資在正確的項目。烏克蘭經驗的另一個啟示是讓我們瞭解不對稱作戰的重要性。因此我們也須強化發展智慧科技，像是無人機與無人載具在烏俄戰區即被廣泛使用。我們確實需要在各方面採用更多機器人與無人系統，也要將人工智慧應用於整合感測器與資料融合上。我們仍有許多工作要做，這確實是一個嶄新的自我防衛時代。

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