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    謝宜容霸凌案 監察院通過糾正勞動部及北分署

    監察院。（資料照）

    監察院。（資料照）

    2025/06/20 12:51

    〔記者方瑋立／台北報導〕勞動部勞發署北基宜花金馬分署（北分署）去年發生員工不堪霸凌輕生事件。監察院今天公布調查指出，勞動部及所屬機關職場霸凌預防與處理機制均有重大闕漏，另查出就業安定基金（就安基金）運用與管理違失、宣導品流向不明、採購圖利特定廠商等問題，18日決議糾正勞動部與北分署，並要求相關機關強化制度面改革。

    監察委員王麗珍、葉大華、王美玉指出，勞動部、勞發署與北分署在事件發生前，並未依人事總處於民國108年發函提供的「職場霸凌防治與處理建議作為」與「標準作業流程」建立內部規範，致使北分署員工遭遇霸凌時缺乏申訴管道與明確程序，處於無所依循的困境。事件發生後，雖組成調查小組，但報告未詳實釐清事實，甚至使用「目的良善」等語，引發社會反感與基層不滿，處理明顯失當。

    監委也發現，就安基金預算執行長期未與一般公務預算劃分清楚，核銷與支用管理機制不完備，部分支出項目與基金設置目的關聯性極低。例如謝宜容任分署長期間，以基金採購三節禮盒，設計與印刷費用高達92萬元，占總額逾5成，分送對象集中於特定人士，另還動用基金裝設辦公室燈具，嚴重背離公益用途。

    在資產管理方面，勞動部及北分署未依「物品管理手冊」建立妥善流向與使用控管，致使宣導品與禮品交由首長「自行運用」後，流向不明。至於民國112至113年間北分署以基金辦理之「新莊本部空間美化整修」及「形象識別暨視覺設計」等採購案，均被發現於招標前將應保密資訊洩漏特定廠商，並有資格不符廠商借牌得標，明顯違反「政府採購法」。

    糾正案文指出，勞動部身為主管機關，應儘速檢討就安基金之運用原則及審核管理流程，避免資源濫用或變相圖利。另應針對職場霸凌防治與申訴通報制度，研擬具體指引，責成各所屬單位落實執行，避免再發生類似憾事。

    3位監委並呼籲公務人員保障暨培訓委員會與行政院人事行政總處，應從法制與執行面檢討現行制度，補強查處機制，提升機關對職場霸凌案件之反應與處理能力，全面杜絕職場不當對待。

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