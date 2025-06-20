傅崐萁批把宮廟當罷免舞台 林右昌反擊：盼眾神護台降妖除魔

林右昌昨天與花蓮玉里協天宮董監事會合照。（記者花孟璟攝）

2025/06/20 13:51

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨秘書長林右昌昨赴花蓮玉里協天宮參香揭匾，國民黨立委傅崐萁批評把宮廟當罷免舞台，是民進黨「選舉劇場」的小丑。對此，林右昌今（20日）反擊說，傅崐萁粗暴地砸大錢、把宗教當成統治花蓮的工具，而台灣人民敬神且有智慧，希望眾神護台、降妖除魔，剷除不忠不義的大魔王。

回顧去年大選結果，傅崐萁在玉里鎮得票六成一，而花蓮縣長徐榛蔚3年前選舉在玉里得票6成8，隔壁富里鄉得票更超過8成。林右昌在中選會公布大罷免首波投票日前夕進軍花東，繼上週末到花蓮市帝君廟參拜，昨天直搗花蓮最南端的玉里鎮。

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對於傅崑萁的批評，林右昌今透過臉書表示，只有大魔王才講得出「順我者昌，逆我者亡」這樣的話；傅崐萁自稱長年拜關公，但如果只是「手拜心沒拜」，再拜一百年也沒有用。

林右昌直言，真正有宗教信仰，敬畏天地諸神的人，是絕對說不出「順我者昌，逆我者亡」這樣的話，那是大逆不道，萬惡的大魔王才獨有的台詞。花蓮人都知道，傅崐萁對待地方宗教信仰的方式，其實就是粗暴地砸大錢，把宗教當成他統治花蓮的工具，簡而言之：「順傅者昌，逆傅者亡」。

「台灣人民站出來！剷除不忠不義的大魔王！」林右昌強調，台灣人民，敬神且有智慧，其實大家都希望眾神護台、降妖除魔，傅崐箕惱羞成怒發文罵他，自己只能再說一次，「毀憲亂政，親中投共」，就是對國家不忠；「弱化國安，掏空台灣」，就是對人民不義。

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