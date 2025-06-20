為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    傅崐萁批把宮廟當罷免舞台 林右昌反擊：盼眾神護台降妖除魔

    林右昌昨天與花蓮玉里協天宮董監事會合照。（記者花孟璟攝）

    林右昌昨天與花蓮玉里協天宮董監事會合照。（記者花孟璟攝）

    2025/06/20 13:51

    〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨秘書長林右昌昨赴花蓮玉里協天宮參香揭匾，國民黨立委傅崐萁批評把宮廟當罷免舞台，是民進黨「選舉劇場」的小丑。對此，林右昌今（20日）反擊說，傅崐萁粗暴地砸大錢、把宗教當成統治花蓮的工具，而台灣人民敬神且有智慧，希望眾神護台、降妖除魔，剷除不忠不義的大魔王。

    回顧去年大選結果，傅崐萁在玉里鎮得票六成一，而花蓮縣長徐榛蔚3年前選舉在玉里得票6成8，隔壁富里鄉得票更超過8成。林右昌在中選會公布大罷免首波投票日前夕進軍花東，繼上週末到花蓮市帝君廟參拜，昨天直搗花蓮最南端的玉里鎮。

    對於傅崑萁的批評，林右昌今透過臉書表示，只有大魔王才講得出「順我者昌，逆我者亡」這樣的話；傅崐萁自稱長年拜關公，但如果只是「手拜心沒拜」，再拜一百年也沒有用。

    林右昌直言，真正有宗教信仰，敬畏天地諸神的人，是絕對說不出「順我者昌，逆我者亡」這樣的話，那是大逆不道，萬惡的大魔王才獨有的台詞。花蓮人都知道，傅崐萁對待地方宗教信仰的方式，其實就是粗暴地砸大錢，把宗教當成他統治花蓮的工具，簡而言之：「順傅者昌，逆傅者亡」。

    「台灣人民站出來！剷除不忠不義的大魔王！」林右昌強調，台灣人民，敬神且有智慧，其實大家都希望眾神護台、降妖除魔，傅崐箕惱羞成怒發文罵他，自己只能再說一次，「毀憲亂政，親中投共」，就是對國家不忠；「弱化國安，掏空台灣」，就是對人民不義。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播