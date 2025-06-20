「拔羅波」吳柏瑋發不自殺聲明 罷團：黑道介選不能忍

反共護台志工聯盟今天偕雙北罷團召開「黑道出手領銜人噤聲，公民權行使威嚇零容忍」記者會。（記者李文馨攝）

2025/06/20 13:00

〔記者李文馨／台北報導〕國民黨立委羅明才罷免進入補件程序，卻爆出該罷免領銜人吳柏瑋遭黑道關切，發出不自殺聲明，引發罷團憂心無法完成補件。反共護台志工聯盟於今天召開記者會，高呼「黑道介選不能忍，同意罷免明才滾」等口號，嚴正譴責黑道勢力介入民主運動；新北市議員林秉宥說，這並非個案，呼籲全國警政單位應嚴肅面對。

反共護台志工聯盟今天偕雙北罷團召開「黑道出手領銜人噤聲，公民權行使威嚇零容忍」記者會，出席人員包含新北市議員林秉宥、反共律師團召集人律師黃思維、聯盟發言人小花，拔羅波罷團因無法替領銜人發言因此並未出席。

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新北市議員林秉宥表示，他接獲罷團陳情後，隨即向警政單位求證，警察也明確回答「確有此事」。他呼籲，除了新北市，全國的警政單位應嚴肅面對這個問題，這並非個案，有多個不同的幫派與罷團接觸，這對一般人來說，會演變成壓力所在。

反共律師團召集人律師黃思維指出，根據現行法律，黑道分子恐嚇、威脅罷免運動參與人，已經明顯違反《刑法》及《公職人員選舉罷免法》，必須嚴查嚴辦。律師團將主動協助罷免團隊蒐證，並會依法向檢警單位報案，絕不姑息任何妨害民主的行為。民主社會不能因恐懼而沉默，法律與正義會成為最堅強的後盾。

聯盟發言人小花說，罷免連署過程發生多次言語暴力、恐嚇人身安全、肢體衝突，都造成正反方的心靈傷害。她呼籲，非罷區的選民一定要站出來做罷免區的後盾，「因為沒有人是局外人」。

罷團於記者會後補充，新店分局長稍早拜訪領銜人表達關心，並採取以下措施，包含在領銜人住家樓下設巡邏箱，加強巡邏；轄區所長與領銜人加line，24小時管道暢通隨時聯繫；清查近期與領銜人接觸過的人確認情況。

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