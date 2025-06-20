今將公布大罷免首波投票日期 凌濤上架看板挺桃園藍委

國民黨智庫副執行長凌濤今日起頭示範宣布，桃園市將全面集結催出不同意票，他已自費在桃園市人流最大的南門市場入口的旗艦點位，上架看板，力挺被罷的國民黨立委萬美玲。（凌濤提供）

2025/06/20 13:23

〔記者施曉光／台北報導〕中選會今日將公布大罷免首波投票日期，本身是桃園市議員的國民黨智庫副執行長凌濤今日帶頭示範宣布，桃園市將全面集結催出不同意票，他已自費在桃園市人流最大的南門市場入口的旗艦點位，上架看板，力挺被罷的國民黨立委萬美玲，同時也將安排大檜溪與龜山的看板或公車，支持認真努力的國民黨立委牛煦庭。

凌濤表示，台灣的民主不能被立法院民進黨團總召柯建銘發起的大罷免惡整，去年才剛選完就開始密謀，發起無差別全面性的罷免案，是選輸翻桌，缺乏民主精神，全球民主國家罕見。

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凌濤指出，在今日下午中選會公布投票日期前，他自費在南門市場入口的旗艦點位上架看板，要力挺桃園區優秀的立委萬美玲，並搭配桃園市長張善政的政績與支持，告訴民進黨及側翼民團，不希望政治的仇恨再度沾染桃園城市的上空，同時他也會透過看板或公車，傳達許多桃園市民的心聲，力挺立委牛煦庭，繼續為龜山、蘆竹、桃園區的建設衝刺。

他呼籲大家一起守護桃園，不分彼此，一定要出來投下「不同意罷免」票。

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