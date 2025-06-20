羅明才唱跳「無敵鐵金剛」反罷免 罷團批「把選民當兒戲」

台灣公民人權聯盟就黑道出手領銜人噤聲，公民權行使威嚇零容忍為題舉行記者會，並由新北市議員林秉宥（右一）、罷團發言人蔡卡羅（左二）.、反共律師團召集人黃思維律師（左一）、聯盟發言人小花（右二）分別說明。（記者田裕華攝）

2025/06/20 13:13

〔記者李文馨／台北報導〕大罷免將進入第三階段投票，國民黨立委羅明才罷免進入補件程序，不過卻爆出該罷免領銜人吳柏瑋遭黑道關切，更發出不自殺聲明。羅明才上午在立法院唱跳兒歌「無敵鐵金剛」反罷免，罷團痛批羅把選民當兒戲，淡化自己地方黑道、派系的形象。

反共護台志工聯盟今天偕罷團召開「黑道出手領銜人噤聲，公民權行使威嚇零容忍」記者會，出席人員包含新北市議員林秉宥、反共律師團召集人律師黃思維、聯盟發言人小花，與會罷團包含山除薇害、罷洪、板橋大刪元、港湖除銹、文山退葆、齊心斷翔、剷除黑芯、雙和罷團、基隆絕沛。

請繼續往下閱讀...

山除薇害發言人卡羅認為，羅明才唱兒歌的行為是極度政治操作的手段，羅明才在新店20幾年服務，從來不見人影，直到罷團連署送件後才唱跳兒歌，這是極高度政治、公關行為，意圖刻意淡化不關心政治的中間選民，對他地方黑道派系的形象，是非常心機的算計。

齊心廢翔領銜人陳正敬說，羅明才唱兒歌行為就是把選民當兒戲，如同國民黨立委廖先翔日前在立院做鬼臉，證明國民黨立委非常適合被罷免，在面對質疑時，不是好好說明，而是用戲謔的態度回應，在在證明國民黨立委不適任要罷免。

反共護台志工聯盟今天偕罷團召開「黑道出手領銜人噤聲，公民權行使威嚇零容忍」記者會。（記者田裕華攝）

反共護台志工聯盟今天偕罷團召開「黑道出手領銜人噤聲，公民權行使威嚇零容忍」記者會。（記者田裕華攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法