曹興誠列辯論5條件 徐巧芯提地點六選一

國民黨立委徐巧芯罷免案領銜人曹興誠（左）、國民黨立委徐巧芯（右）。（本報合成。資料照）

2025/06/20 12:43

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨立委徐巧芯罷免案領銜人曹興誠向徐巧芯、中廣前董事長趙少康下辯論戰帖，並列出5條件表示，徐巧芯如果願意接受，辯論可以馬上開始籌備。徐巧芯則表示，她會讓曹興誠「六選一」，若曹選不出來，就代表曹根本不敢來，只是在嘴砲。

徐巧芯表示，曹興誠先前找國民黨團總召傅崐萁、國民黨主席朱立倫、趙少康辯論，但都沒有人要理他，「我也是看他可憐」，那天曹跑到國民黨門口踢館，但被對方播放曹過往的統一言論後就慌了，「就說今天記者會結束，我要走了」。

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徐巧芯認為，要再給曹興誠一次機會，根據臉書的留言，共6家媒體平台或網路直播主提出邀請，竟然被曹說不敢接戰，但她從一開始就告訴曹，若辯論的話人一定會到，「我不知道他是眼睛不好，還是認知狀況有問題，一直堅持我沒有要辯論。」

徐巧芯說，她今天話講更清楚，那天看到長輩在國民黨門口不得其門而入，真的感到相當辛酸，不忍都掉淚了，應該重新給曹機會，在他臉書底下目前有6家邀約，分別是「不演了新聞台」、「大新聞大爆卦」、歷史哥、國民黨青年團、中廣。

徐巧芯解釋，會有國民黨青年團是因為當天他們看到曹興誠很想進國民黨中央黨部，因此說歡迎並給機會、會搭舞台，並不是說要陷害曹，是因為曹已經站在門口，不要再讓曹不得其門而入，讓曹走進去後能堂堂正正辯論；而第六個是她自己的親自邀約，因為6月22日趙少康跟她會在同一個現場，所以曹要找趙跟她辯論，「兩個願望讓你一次滿足」，今天會把邀請信寄到反共護台聯盟辦公室，請大家拭目以待，到底是誰不敢辯論。

徐巧芯表示，曹興誠說只有要跟她辯論，但沒有說地點在哪裡，現在既然有這麼多相關平台，按照報名順序讓曹興誠「六選一」，不可能六選一還選不出來吧，若還選不出來就代表根本不敢來，只是在嘴砲而已，「想進國民黨、想跟趙少康辯論，都給你機會了，若還是不敢來直接消失，見不得光的是曹興誠，不是我。」

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