黃國昌爆氣嗆綠委「白癡愚蠢」 藍白封殺示範帶紀律處分案

民眾黨立委黃國昌16日在立法院質詢時，當場播放疑似檢察官偵訊錄音「示範帶」，引發爭議。民進黨立委20日在立法院會上，高舉標語諷刺黃國昌此舉是「腳尾飯2.0版」，應該要送交紀律委員會議處，綠委郭國文（右）和黃國昌（白衣背對鏡頭者）爆發口角。（記者廖振輝攝）

2025/06/20 12:28

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院民眾黨團總召黃國昌質詢時播放偵訊音檔「示範帶」惹議，民進黨團今（20日）在立法院會提案，主張將黃國昌移送紀律委員會從重處分；經表決遭藍白立委挾人數優勢擋下。期間，民進黨立委郭國文高舉「腳尾飯2.0版送紀律」看板，黃國昌則爆氣嗆「很白癡、非常愚蠢」。

民進黨團提案指出，黃國昌於質詢中未說明錄音檔來源、製作方式及是否為經合法程序取得，無法排除是經由剪輯或以人工智慧技術合成的可能。無論錄音檔案為真實偵訊錄音的節錄內容或是所謂的示範帶，於國會殿堂公開質疑檢察官有不正訊問情形，恐造成外界錯誤聯想與矚目個案相關，有害於檢察官依法行使職務的信賴與威信，更破壞司法審判的公正與獨立。

請繼續往下閱讀...

民進黨團強調，黃國昌的惡意行為除涉及違反刑法及個人資料保護法外，也有違從政道德及政治誠信，已嚴重傷害國會形象，應予以嚴厲譴責，建請院會將黃國昌移送紀律委員會，請紀律委員會予以從重處分。

今天院會處理時，郭國文拿著「腳尾飯2.0版送紀律」的看板，遭黃國昌批評「白癡」。郭聞言後立刻反問，「你憑什麼罵我白癡？你才白癡！」黃則反嗆，「你可以舉、我不能罵你？舉這牌子就很白癡，你真的很蠢，你怎麼蠢成這樣子？舉這牌子真的很蠢！」雙方唇槍舌戰，多位綠白立委紛紛上前勸架。

民進黨團副書記長郭昱晴表示，黃國昌簡直是把國會當成假新聞的播映室，把人民當傻子愚弄，造假的人毫無愧疚，還理直氣壯，誤國誤民還自以為聰明，為搏聲量不擇手段的行徑，真正可恥。

民進黨團副幹事長林楚茵說，黃國昌週一在司法法制委員會播放音檔，公然影射檢調，被追問才改口說是「示範」，這是玩弄立法院？還是玩弄人民？還是要鬥臭司法？

民眾黨立委黃國昌16日在立法院質詢時，當場播放疑似檢察官偵訊錄音「示範帶」，引發爭議。民進黨立委20日在立法院會上，高舉標語諷刺黃國昌此舉是「腳尾飯2.0版」，應該要送交紀律委員會議處。（記者廖振輝攝）

民眾黨立委黃國昌16日在立法院質詢時，當場播放疑似檢察官偵訊錄音「示範帶」，引發爭議。民進黨立委20日在立法院會上，高舉標語諷刺黃國昌此舉是「腳尾飯2.0版」，應該要送交紀律委員會議處。（記者廖振輝攝）

立法院民眾黨團總召黃國昌質詢時播放偵訊音檔「示範帶」惹議，民進黨團今（20日）在立法院會提案，主張將黃國昌移送紀律委員會從重處分；經表決遭藍白立委挾人數優勢擋下。（記者廖振輝攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法