「山除薇害」掛第5面看板！坐落國民黨部旁「洗臉親共藍委」

「山除薇害」今宣布掛上看板，就位於中山區八德路二段，國民黨中央黨部旁，看板內容也點名多位連署「兩岸人民關係條例第二十九條修正草案」的國民黨立委，包含王鴻薇等共12位藍委。（山除薇害提供）

2025/06/20 12:28

〔記者甘孟霖／台北報導〕全台大罷免白熱化，罷免國民黨立委王鴻薇團隊「山除薇害」繼6月大型看板被檢舉下架後，陸續掛了4面看板。今（20日）團隊宣布掛上第5面看板，正位於國民黨中央黨部旁，叫板意味濃厚，團隊也表示就是要直接洗臉「親共藍委」。

「山除薇害」今宣布掛上看板，就位於中山區八德路二段，國民黨中央黨部旁，看板內容也點名多名連署「兩岸人民關係條例第二十九條修正草案」的國民黨立委，包含王鴻薇等共12人。

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「山除薇害」批，這些國民黨立委以淡化主權方式，要將中國入侵台灣定調為「內戰」。此外，「山除薇害」也說，近期團隊已經積極深入巷戰，包含追垃圾車和倒垃圾民眾們熱情互動，「同意罷免，正溫柔地緩慢地進行中」。

「山除薇害」今宣布掛上看板，就位於中山區八德路二段，國民黨中央黨部旁。（山除薇害提供）

「山除薇害」今宣布掛上看板，就位於中山區八德路二段，國民黨中央黨部旁，看板內容也點名多位連署「兩岸人民關係條例第二十九條修正草案」的國民黨立委，包含王鴻薇等共12位藍委。（山除薇害提供）

「山除薇害」近期也積極深入巷戰，追垃圾車。（山除薇害提供）

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