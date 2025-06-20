大罷免邁入三階投票攻防 國民黨全台將辦「反惡罷、戰獨裁」說明會

因應大罷免藍營22日將成立「北市反惡罷客家後援會」，結合該黨「反惡罷、戰獨裁」說明會，呼籲民眾站出來為正義發聲。（國民黨提供）

2025/06/20 12:30

〔記者施曉光／台北報導〕大罷免程序將正式邁入第三階段的投票攻防，國民黨今日宣布將在全台各地舉辦一系列的「反惡罷、戰獨裁」說明會，各場次的說明會規模大小不一，某些場次為個別藍委單槍匹馬上陣，有的則因地緣關係2位立委聯合辦理，若屬單一縣市社團後援會成立大會的型態，則該縣市被罷的各選區立委都會出席。

因應這次大罷免，國民黨中央已決定採「類九合一選舉」的規模接戰，因此藍營傳統選戰都會有的各種族群或職業社團後援會都將陸續成立，如22日下午在台北市議會召開成立大會的「北市反惡罷客家後援會」，就將與「反惡罷、戰獨裁」說明會結合，屆時包括王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆等5位被罷免的台北市立委都將出席。

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國民黨表示，民進黨打壓在野、操弄罷免，已經不是第一次，「這不是民主，這是濫權！」從拒修財劃法、預算創新高卻忽視基層，到操作網軍、雙標護航，民進黨執政正一步步侵蝕民主、傷害民生，為了對抗政治霸凌、守護民意，該黨即將在全台各地舉辦一系列 「反惡罷、戰獨裁」說明會，呼籲民眾一起站出來，為正義發聲。

國民黨強調，面對民進黨的政治鬥爭，該黨絕不退縮，邀請民眾號召親朋好友一同參與「反惡罷、戰獨裁」說明會，「現場有你，就是最強的反擊，讓我們更有力量。」

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