5藍委罷免需補件 沈伯洋：不合格率僅5％卻遭國民黨造謠

民進黨立委沈伯洋。（資料照）

2025/06/20 12:46

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免三階段投票在即，中央選舉委員會將在今天（20日）宣告審定首波罷免案，而有些二階段連署仍需要補件。對此民進黨立委沈伯洋列出需要補件的5位藍營立委罷免案，直言，真實的不合格率只有5%，大家就知道這些罷免團體有多優秀。

沈伯洋在臉書PO出需要補件的5位藍營立委罷免案，分別為國民黨立委羅明才、林思銘、顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣，這5位罷免案平均不合格率為5.9%。沈伯洋在貼文中表示，國民黨不斷造謠，說什麼不合格率超高，超多被剔除。

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沈伯洋指出，他索取資料之後發現，大部分剔除根本只是因為跟第一階段重複。許多人簽了第一階段之後，很生氣地繼續簽第二階段，但是因為兩個階段不能重複，所以被剔除。

沈伯洋直言，真實的不合格率只有5%，大家就知道這些罷免團體有多優秀，竟然在第二階段的不合格率可以跟第一階段差不多。要知道，第二階段是好幾萬份，不是好幾千份，大罷免，大成功！

民進黨立委沈伯洋列出需要補件的5位藍營立委罷免案，直言，真實的不合格率只有5%，大家就知道這些罷免團體有多優秀。（圖擷取自 臉書）

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