藍白聯手護「示範帶」又擋國安法案 林楚茵：國會質詢變造假鬥爭

民眾黨立委黃國昌16日在立法院質詢時，當場播放疑似檢察官偵訊錄音「示範帶」，引發爭議。民進黨立委20日在立法院會上，高舉標語諷刺黃國昌此舉是「腳尾飯2.0版」，應該要送交紀律委員會議處。（記者廖振輝攝）

2025/06/20 12:37

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕針對民眾黨主席黃國昌「示範帶」爭議，民進黨團於今（20）日院會提案，指出黃國昌涉違反刑法及個人資料保護法，亦有違從政道德及政治誠信，已嚴重傷害國會形象，建請移送紀律委員會從重處分。民進黨立委林楚茵表示，民進黨提案將黃國昌移送紀律委員會，就跟國安法案一樣，藍白再度聯手擋下！藍白聯手護腳尾昌，王鴻薇身邊有共諜還敢擋國安法案。

林楚茵在臉書PO文表示，民進黨提案將黃國昌移送紀律委員會，就跟國安法案一樣，藍白再度聯手擋下！黃國昌親口承認「示範帶」是自己用電腦做的，但張啟楷卻說是原始錄音檔，兩人說法完全不一樣，誰在說謊？誰在掩護？黃國昌週一在司法法制委員會播放音檔，公然影射檢調，被追問才改口說是「示範」，這是玩弄立法院？還是玩弄人民？還是要鬥臭司法？

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林楚茵指出，宣稱不怕罷免的王鴻薇，身邊長期潛伏共諜，卻不趕快修國安法案，花蓮王傅崐萁最近很安靜，但還是持續率領國民黨擋國安法案，這次更手牽手保護腳尾飯2.0的腳尾昌。

林楚茵直言，藍白不只雙標護航，還繼續擋著國安法案。國會問政不能靠假帶子，更不能靠免責權胡作非為！國會不能是藍白的謠言工廠，大罷免才是清場開始。

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