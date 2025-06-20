張曼娟遊新疆遭出征 顏擇雅分析遊中國好處：希望台派想一想

張曼娟赴新疆旅遊分享心得遭炎上。（取自張曼娟臉書）

2025/06/20 12:08

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕知名作家張曼娟近日前往中國新疆旅遊，並在社群媒體上分享當地風景與個人心得。然而，她的貼文引發網友激烈反應，部分人批評她為「中共統戰樣板」，甚至揚言抵制其作品，掀起清空書籍行動。作家顏擇雅今日在臉書發文表示，反對把旅遊心得分享一律看成「中共大外宣」。她從國安角度考量，表示這代表台灣情報人員要去中國工作，較容易獲得掩護。「這點，我希望台派想一想。」

針對張曼娟遭出征一事，作家顏擇雅20日在臉書發文，呼籲社會理性看待此類事件。她指出，若赴中國旅遊的言行確實貶抑台灣、羞辱本地民眾，應該予以譴責，例如健身網紅「館長」陳之漢先前在中國的發言「中國沒禁止翻牆」、「上海廁所都有門」等，才是真正讓台灣人丟臉，對兩岸關係毫無助益，「我很擔心中國人看了會更覺得台灣人欠揍，更支持『武統』。」

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不過，顏擇雅也強調，並非所有分享中國旅遊經驗的台灣人都該被視為「中共大外宣」工具。她指出，考量當前兩岸局勢緊張，有人可能是想在未來戰爭爆發前把握旅遊機會，「目前台灣人去中國旅遊，還是很容易感受到一般老百姓的善意」。

她進一步分析，如果台灣內部將「大外宣」定義過度擴張，反而可能造成社會內部撕裂，這將令中共最為得利。她認為，與其正面對抗，不如「順勢而為」，善用對方營造的「和諧假象」，揭示其背後宣傳操作。例如，張曼娟分享的新疆美景照片，可反向操作，讓外界思考中共如何將充滿人權爭議的地區轉化為觀光勝地。

針對有網友將張曼娟「甘你屁4」的照片解讀為她對新疆人權議題的冷漠，顏擇雅認為這是過度延伸。她解釋，張曼娟的貼文更像是針對批評者的回應，強調其分享內容是給有興趣的讀者，若無共鳴者可以選擇忽略，並非在對再教育營問題表態。

顏擇雅也從國安角度指出，目前仍允許前往中國旅遊，某程度上對於情報工作者進入中國有更高的掩護機會，「這點，我希望台派想一想。」

最後，她援引《論語》中孔子與弟子子路的典故，認為就算對朋友的選擇無法完全認同，也不必撕裂關係。她希望社會能「agree to disagree」，尊重彼此的價值觀差異，不必動輒升高至道德審判。

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