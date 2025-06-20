時代力量痛罵黃國昌：造假、收割 網留言意外歪樓討論「前男友」

民眾黨立委黃國昌質詢時表示，若他真的違法，就請檢察官趕快偵辦。（資料照）

2025/06/20 12:42

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨立委黃國昌質詢時播放偵訊音檔「示範帶」引發爭議，

時代力量昨（19日）發文批評黃國昌「要挑戰民主底線到什麼程度？」不料引起白營支持者留言諷時力蹭熱度；另有網友說：「不要以為男友變前男友，就不是同一個人。」

請繼續往下閱讀...

黃國昌16日在立法院質詢時，播放一段疑似檢察官偵訊京華城案被告朱亞虎的錄音檔。當下，法務部長鄭銘謙提醒不該播放偵訊光碟，黃國昌回稱是「示範帶」；後來鄭銘謙質疑「是AI生成的？」台北市議員苗博雅指此事是「腳尾飯事件2.0」。

時代力量在臉書表示，「這份音檔是不是真的，目前黃國昌支支吾吾，還無法證實。但如果這是『仿製』出來的音檔，黃國昌根本是在挑釁民主制度，踐踏國會質詢。」

時力續指，「AI技術當然可以輔助問政，但是事前沒說明、過程沒標註，只在最後才說是『示範』，這就是黃國昌製造假訊息的生產現場，就是要蓄意誤導社會。」

時力痛批，「黃國昌的問政早已直播化、劇場化，為了煽動情緒、打擊異己，黃國昌無所不用其極，只為了製造仇恨，收割政治利益。」

該則發文引起網友留言，「好歹他（黃國昌）也是你們以前的人，這樣一點情面都沒留了耶。」「這不是只會找國昌寶貝的恐怖情人黨嗎？我就知道你不會讓我們失望。」「當初你們怎麼瞎挺的，現在迴力鏢就有多大力。」「你們時代力量養出來的狗 現在時代力量在切割什麼？」

前桃園市議員王浩宇也留言稱：「以前不就是這樣了？你們當時不是一直挺？」另有疑黃國昌的支持者留言說：「時力是出來蹭熱度還是出來洗地？」「現在的時力真的可以不用公報私仇。」「這時候風向變了，所以改了立場是嗎？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法