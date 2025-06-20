為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    時代力量痛罵黃國昌：造假、收割 網留言意外歪樓討論「前男友」

    民眾黨立委黃國昌質詢時表示，若他真的違法，就請檢察官趕快偵辦。（資料照）

    民眾黨立委黃國昌質詢時表示，若他真的違法，就請檢察官趕快偵辦。（資料照）

    2025/06/20 12:42

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨立委黃國昌質詢時播放偵訊音檔「示範帶」引發爭議，

    時代力量昨（19日）發文批評黃國昌「要挑戰民主底線到什麼程度？」不料引起白營支持者留言諷時力蹭熱度；另有網友說：「不要以為男友變前男友，就不是同一個人。」

    黃國昌16日在立法院質詢時，播放一段疑似檢察官偵訊京華城案被告朱亞虎的錄音檔。當下，法務部長鄭銘謙提醒不該播放偵訊光碟，黃國昌回稱是「示範帶」；後來鄭銘謙質疑「是AI生成的？」台北市議員苗博雅指此事是「腳尾飯事件2.0」。

    時代力量在臉書表示，「這份音檔是不是真的，目前黃國昌支支吾吾，還無法證實。但如果這是『仿製』出來的音檔，黃國昌根本是在挑釁民主制度，踐踏國會質詢。」

    時力續指，「AI技術當然可以輔助問政，但是事前沒說明、過程沒標註，只在最後才說是『示範』，這就是黃國昌製造假訊息的生產現場，就是要蓄意誤導社會。」

    時力痛批，「黃國昌的問政早已直播化、劇場化，為了煽動情緒、打擊異己，黃國昌無所不用其極，只為了製造仇恨，收割政治利益。」

    該則發文引起網友留言，「好歹他（黃國昌）也是你們以前的人，這樣一點情面都沒留了耶。」「這不是只會找國昌寶貝的恐怖情人黨嗎？我就知道你不會讓我們失望。」「當初你們怎麼瞎挺的，現在迴力鏢就有多大力。」「你們時代力量養出來的狗 現在時代力量在切割什麼？」

    前桃園市議員王浩宇也留言稱：「以前不就是這樣了？你們當時不是一直挺？」另有疑黃國昌的支持者留言說：「時力是出來蹭熱度還是出來洗地？」「現在的時力真的可以不用公報私仇。」「這時候風向變了，所以改了立場是嗎？」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播