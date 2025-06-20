沈伯洋預告下週提告 傅崐萁：熱切歡迎到法院講清楚

民進黨立委沈伯洋預告下週將對國民黨立委傅崐萁，提出民事侵害名譽權告訴，傅崐萁今表示，非常熱切歡迎到法院講清楚。（資料照）

2025/06/20 11:10

〔記者林欣漢／台北報導〕民進黨立委沈伯洋不滿部分網路粉專造謠攻擊他的父親，昨到台北地檢署代沈父按鈴控告網友，他並預告下週將對國民黨立委傅崐萁多次造謠指他是間諜、在美國有房子等不實言論，提出民事侵害名譽權告訴。對此，傅崐萁今日受訪表示，非常熱切歡迎到法院講清楚，他的錢從哪裡來的？哪些地方來資助他？「中國紅熊」、「紅孩兒」家人的產業也讓社會大眾瞭解清楚一點，這到法院講非常適合。

另外，民進黨秘書長林右昌昨在花蓮宣講時表示，傅崐萁親中賣台、削弱國安，是為不忠不義；盼關帝爺忠義之風能吹拂花蓮，呼籲花蓮及全台灣「罷免投同意」。

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對此，傅崐萁表示，民進黨應該適可而止，總統賴清德這次推動大罷免，不只違反全世界的民主常態，而且除了把災區當秀場，竟然也把宗教當作鬥爭的舞台。

傅崐萁更稱，去年陸委會副主委沈有忠已經清楚表達，台灣的民間宗教信仰包括敬奉媽祖婆、關帝爺、保生大帝等，都是中共統戰的工具。而賴清德在總統大選前到各寺廟參拜，大選之後就來攻擊宮廟的神明，這個時候不要再把政治力介入信仰，這是非常不道德及不應該的。

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