為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    沈伯洋預告下週提告 傅崐萁：熱切歡迎到法院講清楚

    民進黨立委沈伯洋預告下週將對國民黨立委傅崐萁，提出民事侵害名譽權告訴，傅崐萁今表示，非常熱切歡迎到法院講清楚。（資料照）

    民進黨立委沈伯洋預告下週將對國民黨立委傅崐萁，提出民事侵害名譽權告訴，傅崐萁今表示，非常熱切歡迎到法院講清楚。（資料照）

    2025/06/20 11:10

    〔記者林欣漢／台北報導〕民進黨立委沈伯洋不滿部分網路粉專造謠攻擊他的父親，昨到台北地檢署代沈父按鈴控告網友，他並預告下週將對國民黨立委傅崐萁多次造謠指他是間諜、在美國有房子等不實言論，提出民事侵害名譽權告訴。對此，傅崐萁今日受訪表示，非常熱切歡迎到法院講清楚，他的錢從哪裡來的？哪些地方來資助他？「中國紅熊」、「紅孩兒」家人的產業也讓社會大眾瞭解清楚一點，這到法院講非常適合。

    另外，民進黨秘書長林右昌昨在花蓮宣講時表示，傅崐萁親中賣台、削弱國安，是為不忠不義；盼關帝爺忠義之風能吹拂花蓮，呼籲花蓮及全台灣「罷免投同意」。

    對此，傅崐萁表示，民進黨應該適可而止，總統賴清德這次推動大罷免，不只違反全世界的民主常態，而且除了把災區當秀場，竟然也把宗教當作鬥爭的舞台。

    傅崐萁更稱，去年陸委會副主委沈有忠已經清楚表達，台灣的民間宗教信仰包括敬奉媽祖婆、關帝爺、保生大帝等，都是中共統戰的工具。而賴清德在總統大選前到各寺廟參拜，大選之後就來攻擊宮廟的神明，這個時候不要再把政治力介入信仰，這是非常不道德及不應該的。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播