中選會將公布罷免成案 台中3罷團今晚站街宣告投票起跑

台中市展翅廢翔、斷健行動、敲羅行動等罷團，今晚將在文心、中清路口宣告三階投票起跑。（記者黃旭磊攝）

2025/06/20 11:16

〔記者黃旭磊／台中報導〕大罷免三階段投票在即，中央選舉委員會將在今天（20日）宣告審定首波罷免案，台中市展翅廢翔、斷健行動、敲羅行動等3個罷團，今晚6時將在文心、中清路口宣告三階投票起跑，民進黨立委何欣純及台中市議會黨團都出席。

中四廢翔發言人高凡璽說，今晚同步舉辦「十隊聯合站路口-文心罷免一條龍」，在6時到7時下班時間沿文心路10個大路口，由近70名志工一起舉「同意罷免」牌子，站點由北至南為河南、甘肅、青海路、台灣大道、市政、大業、公益、向上、五權西及永春東路，為罷免投票催足火力。

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罷團指出，中選會於18日函告罷團領銜人需補件，包括中2選區罷免立委顏寬恒不足規定人數2267人，中3選區罷免立委楊瓊瓔不足規定人數3464人，及中8選區罷免立委江啟臣不足規定人數2465人，將全力協助催補連署書，在10天內補件達成「台中6區全罷」目標。

台中市民進黨議員張芬郁指出，將配合趕往站街頭宣講，也通知已連署的朋友，再問問有沒有人還沒連署，一人拉一張，讓選民知道急徵連署重要性，距離三階投票門檻不遠了。

台中市民進黨議員陳淑華表示，公職民代聽到不同身份、職業公民訴求，全力協助罷團催出罷免同意票，要讓「罷免投同意，反共更有力」訴求響徹西屯區街頭及市場，而三階投票時間預期在暑假，宣傳時間很短，拜託民眾提供位置掛上同意罷免布條。

台中市民進黨議員林德宇說，陸續趕到烏日路口、大里等選區路口拜託選民，大罷免浪潮中志工非常辛苦，辦公室團隊都在盡最後努力，全力支持促成三階罷免投票，「眾志成城一定過關」。

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