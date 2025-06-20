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    台東罷免黃建賓挺進三階投票 「挫賓行動」上街催同意票

    台東罷團今天早上站在豐里橋宣講，呼籲罷免立委黃建賓投下同意票。（記者黃明堂攝）

    台東罷團今天早上站在豐里橋宣講，呼籲罷免立委黃建賓投下同意票。（記者黃明堂攝）

    2025/06/20 11:29

    〔記者黃明堂／台東報導〕中選會今天將公告首波罷免案成案選區，台東罷免藍委黃建賓將是其一，民進黨秘書長林右昌昨天已到台東宣示民進黨將做為罷免後盾，「挫賓行動」的志工今天也展開街頭宣講，一早就在重要市區入口「豐里橋」高舉標語催票，向來往人車喊話「罷免我同意」。

    早上上班的巔峰時段，10多位挫賓行動志工在豐里橋南側橋頭高舉標語，向往來人車高喊「罷免我同意」、「我同意罷免黃建賓」，市民代表陳金溪拿著麥克風，提醒民眾在投票日要在罷免票上蓋上「同意」，這是為了台東的未來。此舉吸引不少目光，有機車騎士比讚回應「加油」，但也有人路過時嗆聲，還有店家出來喊太吵了，罷團隨即降低音量，並表示歉意。

    罷團今天也在臉書貼文「黃建賓為了自己的利益，卻把台東人民推下火坑！此時不罷免他，難道要讓他再讓台東人的生活陷入苦難嗎？罷免黃建賓！還我專業國會！為了你我的未來，一起投下同意罷免！」

    民進黨秘書長林右昌昨天也到台東參拜時，預告中選會今天下午將公布首波成案名單及投票日期，同時台東呼籲民進黨公職全力支援，做公民團體最堅實的後盾。

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