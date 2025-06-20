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    曝黃國昌耍流氓影片 郭國文：嘴罵白癡、不斷跳針「怎樣」？

    郭國文在臉書PO出一段影片，黃國昌不斷對郭國文辱罵愚蠢、你非常愚蠢、就很白癡啊，當面對郭國文「你嘴巴不要抖」，黃國昌站起身往前傾不斷跳針「怎樣？怎樣？怎樣？怎樣嘛？」（圖擷取自 臉書）

    郭國文在臉書PO出一段影片，黃國昌不斷對郭國文辱罵愚蠢、你非常愚蠢、就很白癡啊，當面對郭國文「你嘴巴不要抖」，黃國昌站起身往前傾不斷跳針「怎樣？怎樣？怎樣？怎樣嘛？」（圖擷取自 臉書）

    2025/06/20 12:40

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕立法院民眾黨團總召黃國昌「示範帶」爭議。民進黨團於今（20）日院會提案，指出黃國昌涉違反刑法及個人資料保護法，亦有違從政道德及政治誠信，已嚴重傷害國會形象，建請移送紀律委員會從重處分。對此民進黨立委郭國文表示，黃國昌知道自己AI偵訊帶事件早已大翻車，卻又死不認錯，只好用「白癡」來辱罵提起這件事的人了。

    郭國文在臉書PO出一段影片，黃國昌不斷對郭國文辱罵愚蠢、你非常愚蠢、就很白癡啊，當面對郭國文「你嘴巴不要抖」，黃國昌站起身往前傾不斷跳針「怎樣？怎樣？怎樣？怎樣嘛？」

    郭國文在貼文中表示，口水臭，嘴巴更臭的黃國昌！黃國昌知道自己AI偵訊帶事件早已大翻車，卻又死不認錯，只好用「白癡」來辱罵提起這件事的人了，今天我舉起「腳尾飯2.0」的板子，結果就被黃國昌罵白癡，雖然這屆藍白立委確實素質很差，但沒想到一個國會議員只剩下人身攻擊的份。

    郭國文直言，黃國昌不是自以為擁有律師執照很了不起？怎麼道理講不過就罵人白癡？這就是勝訴率0%的素質？不過這也告訴我們一件事，只要提起黃國昌製造假音檔質詢的「腳尾飯2.0」，他就會氣到罵人白癡，請大家告訴大家！

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