盧秀燕建議朱立倫延後黨主席選舉？ 黃健豪認同

國民黨立委黃健豪。（資料照）

2025/06/20 11:14

〔記者林欣漢／台北報導〕對於有媒體報導，台中市長盧秀燕曾向國民黨主席朱立倫建議，延後今年黨主席選舉時程，待大罷免投票結束後再舉行。對此，國民黨立委黃健豪今日表示，這是政治上基本的ABC，今年要面對罷免選舉，不管合不合理，一般來講主要政黨不會在大選期間舉行內部的黨主席選舉，這也是過去的慣例及常識，現在既然7、8月將面臨罷免選舉，黨魁的選舉應該延後，等到選舉告一段落，再來進行相關投票，沒有人會在大選年進行黨主席選舉。

至於盧秀燕是否真的有向朱立倫建議延後黨主席選舉，黃健豪說，盧秀燕沒有提到，他重申，今年等於大選年，正常的政黨不會在大選年改選主席。除了罷免投票，未來也有可能會有補選的問題，在這樣的情況下，的確不適合舉辦黨主席選舉，應該等罷免等選舉投票告一段落，再來進行黨內的競爭跟選舉，才是較適當的時機。

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黃健豪認為，黨主席選舉涉及到黨員名單以及黨員投票的權益，現階段社會各界對於黨員名冊的真實性跟有效度，也存有一定的疑問。在選舉之前，也該要進行黨員名冊清查，確認黨員名冊之後，再去進行黨主席選舉。有很多的前置作業要做，因此今年7、8月這個階段，並不適合舉行黨主席選舉。

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