「示範帶」遭同黨爆破！ 黃國昌罵側翼貼文被「朝聖」灌爆

黃國昌18日在臉書針對此案發文，痛批民進黨及側翼亂抹黑，還要總統賴清德管好「底下打手」，如今該貼文被網友「朝聖」留言灌爆，不少網友要求黃國昌道歉。（擷取自黃國昌臉書）

2025/06/20 12:13

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨立委黃國昌16日在立法院質詢時，當場播放疑似檢察官偵訊鼎越前負責人朱亞虎的錄音，但他聲稱只是「示範帶」。不過，民眾黨立委張啓楷當日自爆「把整個柯文哲案檢察官訊問的光碟，仔仔細細聽了好幾次」的受訪影片，近日在網路瘋傳，引發爭議。黃國昌18日在臉書針對此案發文，痛批民進黨及側翼亂抹黑，還要總統賴清德管好「底下打手」，如今該貼文被網友「朝聖」留言灌爆，不少網友要求黃國昌道歉。

民眾黨立委張啓楷16日受訪自爆，把整個柯文哲案檢察官訊問的光碟，仔仔細細聽了好幾次，「今天我們先播放了朱亞虎的部分」。他還說，未來會把錄音檔陸續公布。該影片近日在網路上瘋傳，引發外界質疑「光碟哪裡來的？」而他的說法也與黃國昌聲稱該段質詢為「示範帶」的說法不一致。

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北檢目前收到民眾檢舉，指黃國昌涉嫌偽造文書等罪，已依程序分案辦理，將黃國昌列為「他字案」被告偵辦。

黃國昌16日質詢引起的爭議，被台北市議員苗博雅批評是「腳尾飯事件2.0」，後續引發二人多日隔空交火。黃國昌18日還在臉書上發文，痛批民進黨由法務部長鄭銘謙帶頭，鋪天蓋地抹黑他質詢時播出的「示範帶」，「甚至還有法盲立委告發我違法」。他也批苗博雅「自甘淪為綠營側翼」，用著中央廚房端出來的餿水往他身上倒。黃國昌最後還要求賴清德「不要為了幫鷹犬遮醜，放任底下的打手，連假訊息都可以奉為圭臬」。

在張啟楷受訪影片瘋傳後，黃國昌該篇臉書目前被大量網友湧入留言「朝聖」，不少網友要求黃國昌道歉，紛紛留言表示：「錯了就認」、「什麼時候道歉？」有網友怒批：「你還有臉說你是學過法律的人？」「你怎麼好意思啊？」「好油昌 現在又搞出腳尾昌」，截至上午已累積超過7000則留言。

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