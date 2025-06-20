香山囝仔的承諾！ 運動館落成再讓林智堅有感發文

香山綜合休閒運動館完工啟用，讓前市長林智堅有感發文。（取材自林智堅臉書）

2025/06/20 10:52

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕前新竹市長林智堅在臉書發文，表示對於香山綜合休閒運動館的落成，是他身為香山囝仔，要讓自己故鄉更好、更美的承諾。他也提到，7年前向時任行政院長的總統賴清德爭取竹市諸多重大建設時，獲得全力支持，然而有的像國際展演中心等建設，因為後續執行的成效不彰，工程被延宕或經費被收回，他衷心期盼這些努力還是能夠被落實、實現。

林智堅說，過去新竹的改變，不是憑空而來，而是有好的規劃、團隊的合作與有效率的執行！香山囝仔做市長，絕對不能讓香山漏氣！這句話，他一直放在心裡提醒自己。

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卸下公職之後，他和家人從市區搬回自己的故鄉香山。每天生活在這片從小陪他一起長大的土地上，看著當年擔任市長時，和市府團隊一起爭取、一起努力的建設，慢慢的實現，內心總有說不出的感動。

其中，香山綜合休閒運動館的落成，對他來說不只是建設的一項，更是一份香山囝仔要讓自己的故鄉更好、更美的承諾。

記得2018年5月25日他帶著市府團隊北上拜會當時的行政院長賴清德總統，向他爭取包括台大醫院新竹分院湳雅院區擴建、新竹市總圖書館、香山綜合休閒運動館、新竹文創館、國際展演中心、竹科X計畫等多項重大建設。

而香山綜合休閒運動館的經費和規模雖然不大，對他來說卻有不一樣的意義，因為攸關家鄉香山的美好。所以在簡報結束後，他特別向賴總統說：「院長，我是香山囝仔，拜託您支持新竹、也支持香山，特別是香山綜合休閒運動館，要拜託院長一定要相挺。」當時的賴院長，不但肯定市府的規劃，還當場承諾會全力支持。

這些重大建設在中央的全力支持之下，有的已經完工，也有的正在進行，但很遺憾，有的像是國際展演中心等建設，因為後續執行的成效不彰，工程被延宕或經費被收回。不過，無論如何，這裡的每一項建設，初衷都是為了讓新竹變得更好，因此，我們衷心期盼，這些努力還是能夠被落實、實現。

他說，自己是3個孩子的爸爸，最重視的就是培養孩子運動的習慣。因此，在擔任市長時提出「一區一運動中心」的願景，就是希望讓每一個孩子、年輕朋友及長輩，不論住在哪一個行政區，都能有一個方便、舒適的運動空間。

未來的香山綜合休閒運動館有游泳池、體適能中心等，可以讓香山的年輕朋友，無論晴天或雨天，都能穿上運動鞋、換上運動服在場內揮灑汗水、紓解壓力；而對香山的長輩們來說，這裡也是一個安全、舒適的活動空間，讓長輩也能成為最潮、有自信的時尚長者！期待很快就能在香山綜合休閒運動館遇見大家，一起動起來！

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