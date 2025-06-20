徐巧芯稱在「不演了新聞」接戰 曹興誠列5條件

前聯電董事長曹興誠（左）、國民黨立委徐巧芯（右）。（本報合成。資料照）

2025/06/20 11:18

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委徐巧芯罷免案領銜人曹興誠19日在臉書發文，嗆徐巧芯不敢出來辯論，只敢躲在她的同溫層裡謾罵叫囂。對此，徐巧芯直接在下方留言表示願意公開辯論，不過地點卻選在「不演了新聞台」。曹興誠回應，「不演了新聞」是紅通通的匪媒，徐巧芯腦子裏盡是些陰暗齷齪的壞主意，並提出如果徐巧芯敢來辯論，就要遵守幾點原則。

曹興誠在臉書PO文表示，徐巧芯昨天到我的臉書上留言，說她願意接受辯論，他起初心裡ㄧ樂，但仔細看，徐巧芯只想邀我去什麼「不演了新聞」或她的政見說明會辯論，查了一下，「不演了新聞」是紅通通的匪媒；其老板朱凱翔犯有酒駕、多次性騷擾、違反個資法等罪，近日又攻擊南部人「低端」。

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曹興誠指出，徐巧芯邀我去匪媒或她的政見說明會，是想引我步入她的陷阱，然後像她們上次圍攻吳靜怡一樣，對曹興誠進行集體霸凌，看起來，徐巧芯的字典裏，根本沒有「公平公正、光明正大」這些詞句。她腦子裏盡是些陰暗齷齪的壞主意。

曹興誠續指，徐巧芯如果真敢跟我辯論，要請她遵守以下規則：1.地點選在無政黨色彩、具有舞台的中立空間。2.舞台上，除了一位司儀，只有我和她。整個室內，台上台下，除雙方隨扈各兩人外，都不准其他支持者在場。3.司儀只負責宣布開始和結束，計時，和維持秩序，防止她咬我、踢我，或在我講話時吹笛子，比中指。4.開放所有媒體現場直播，而媒體不准插話干擾。5.雙方輪流，每次各講5分鐘，每人六次，合計60分鐘。ㄧ方講話時，嚴禁對方插嘴打攪。

曹興誠直言，他可以讓徐巧芯先講，徐巧芯如果願意接受以上規則，辯論可以馬上開始籌備，問題是，她敢離開她的同溫層嗎？

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